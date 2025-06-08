Эстонский эксперт по безопасности: военный план России на западной границе – безупречная стратегия или потемкинские деревни?

Поступает все больше тревожных сообщений с территории по ту сторону нашей и финской границ, где Россия занимается восстановлением своей военной мощи. На что стоит обратить внимание и как интерпретировать происходящее, пишет эксперт по безопасности Postimees и Академии МВД Эркки Коорт.
Россия ведет войну с Украиной уже 11 лет. После оккупации Крыма начались боевые действия в Восточной Украине. В основном там закалку и подготовку получали подразделения спецназа, а вклад военно-воздушных и военно-морских сил был практически ничтожным. Чтобы подготовить и другие роды войск, кроме спецназа, Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии. Через этот конфликт прошла значительная часть личного состава российской военной полиции, и в разные периоды там участвовало в общей сложности около двадцати тысяч военнослужащих.
Однако этого оказалось недостаточно, поскольку начатая в феврале 2022 года война против Украины показала: это уже не операция спецназа в Восточной Украине, и полученный в Сирии опыт тоже не дает никакого преимущества.
Обезумевший Путин бросил на подчинение Украины фактически все войска. Этого оказалось мало, ведь в новой эпохе войны дронов расход боевой техники стал колоссальным. Вскоре на фронт было нечего отправлять, кроме танков Т-55 1950-х годов и прочей техники того времени. Заводы не справлялись с производством танков и снарядов. Даже за ударными дронами пришлось обратиться к Ирану. Ирония в том, что страна, авиационная отрасль которой находится под санкциями еще с 1980-х, смогла наладить производство, а Россия - нет.
Новые базы
Теперь в СМИ появилась информация, что Россия строит новые военные базы у границы с Финляндией и реконструирует старые. Нет сомнений, что это правда, но важно понимать контекст: зачем Россия делает это и почему именно сейчас.
Через четыре, пять или шесть лет у российской армии уже не будет в распоряжении такого количества вооружения, как еще три года назад
В 2023 году к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Швеция до этого была нейтральной страной в течение нескольких сотен лет, а с Финляндией у России на протяжении всего советского периода были особые отношения. Поэтому вполне логично, что в новой ситуации российские военные стратеги приняли решение создать новую военную инфраструктуру у границ с государствами-членами НАТО.
Кроме того, большая часть личного состава воинских частей, размещенных за финской и также эстонской границей, все еще находится в Украине, и лучшее время для ремонта казарм - это когда в них не слоняются солдаты.
Сделанные в регионе спутниковые снимки показывают размещение значительно большего количества военной техники, чем раньше. Это может быть отчасти правдой, но не стоит из-за этого пугаться. Во-первых, россияне очень хорошо владеют различными способами маскировки - это у них в крови, и выражения вроде «потемкинские деревни» и «покрасить траву в зеленый цвет» не должны быть для нас чем-то новым. Это наглядно показала и атака украинских дронов 1 июня: после нее места ударов быстро зачистили, а на их место доставили новые самолеты, о летной пригодности которых ничего не известно. Ранее неоднократно использовались надувные или деревянные макеты.
Не исключено, что в подразделениях России действительно появилось больше техники. Несколько источников утверждают, что вся выпускаемая техника уже не поступает на украинский фронт, а складируется для следующей атаки. Исходя из этого, были сделаны прогнозы относительно временных рамок, в которых Россия может планировать новое наступление.
Реакция показывает производственные мощности
Россия увеличила свои производственные мощности в военной промышленности и производит в разы больше. Несмотря на переход экономики на военные рельсы, Россия сейчас не способна производить даже близко такого количества техники, какое могла выпускать СССР.
В 2022–2024 годах в Украине было уничтожено значительное количество крупнейшего в мире мобилизационного имущества, созданного в советское время. Часть из этого была украдена и заржавела.
Заменить это сегодня невозможно, даже если российская военная промышленность будет работать по 25 часов в сутки. Кстати, размер страны в этой гонке не является преимуществом России, поскольку технику нужно распределять по огромной территории.
До вторжения в Курскую область в августе 2024 года руководство России было относительно уверено, что сможет отправить все вооружение для захвата Киева, поскольку никто не осмелится атаковать Россию. Оказалось, что военная оккупация на территории России возможна и без ядерного удара
Однако факт в том, что Россия действительно производит больше техники. И то, что не все сразу идет на передовую, тоже, вероятно, правда. Тем не менее в этом есть один нюанс, который остается без внимания. Почему же не все сразу направляют на фронт? На самом деле у этого очень простое объяснение. В нынешней войне были разные моменты, когда обе стороны оказывались в своих так называемых переломных точках. По-видимому, в Министерстве обороны и Генштабе в какой-то момент поняли, что Россия не может допустить ситуацию, при которой для защиты страны не останется никаких резервов.
Эти изменения были вызваны двумя факторами. Во-первых, вступление в должность нового министра обороны Андрея Белоусова. Смена долгосрочного министра обороны Сергея Шойгу вызвала движение в руководстве, а последующая масштабная чистка среди генералов создала предпосылки для перемен. Во-вторых, причиной стал украинский прорыв в Курскую область в августе 2024 года. До этого руководство России было относительно уверено, что сможет отправить все вооружение для захвата Киева, так как никто не осмелится напасть на Россию. Однако выяснилось, что военная оккупация территории России возможна и без ядерного удара.
Группа по мониторингу выполнения санкций ООН в отношении Северной Кореи сообщила в мае 2025 года, что с начала 2024 года Россия получила от Северной Кореи девять миллионов артиллерийских снарядов. К ним также добавились около 100 баллистических ракет, а также 10 000–12 000 солдат. Ранее публично называлась цифра в три миллиона снарядов, однако реальное количество оказалось в три раза больше. Это указывает на серьезные проблемы в производстве российской военной промышленности.
Другим примером проблем стала реакция на украинскую атаку дронами, в ходе которой было уничтожено и повреждено до 40 бомбардировщиков. Ответ России оказался значительно слабее, чем ожидалось, что выявляет недостатки в ВВС и производстве ракет. Разумеется, нельзя исключать, что дополнительная месть последует, но гораздо более слабая, чем ожидалось, реакция тоже дает пищу для выводов. В логике России ответ должен быть быстрым и жестоким. Если Москва не может ответить сразу, идут угрозы, что Кремль оставляет за собой право ответить в удобное время, в удобном месте и удобными методами.
Бдительность нельзя терять
Несмотря на рост военного производства, в России серьезные проблемы с обеспечением войск. Урон от организованных СБУ атак дронов был слишком велик, чтобы ответ мог быть таким слабым.
Обезумевший Путин бросил на подчинение Украины фактически все войска. Этого оказалось мало, ведь в новой эпохе войны дронов расход боевой техники стал колоссальным
В данный момент Россия накапливает танки и другое снаряжение не для наступления, а для собственной защиты, поскольку большая часть складских запасов была сожжена в Украине. После частичной оккупации Курской области стало понятно, что запасы необходимо восстановить, иначе в случае атаки страна окажется без штанов.
Тем не менее ни в коем случае нельзя думать, что Россия не представляет угрозу и не готовится к противостоянию с НАТО, об этом прямо заявляли многие российские лидеры. На сегодняшний день у нее такой возможности нет, и несмотря на увеличение численности войск (на бумаге или в реальности), следует учитывать, что ни через четыре, ни через пять, ни даже через шесть лет российская армия не будет располагать таким объемом вооружений, как еще три года назад.