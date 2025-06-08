Эстонский эксперт по безопасности: военный план России на западной границе – безупречная стратегия или потемкинские деревни?

Реакция показывает производственные мощности

Однако факт в том, что Россия действительно производит больше техники. И то, что не все сразу идет на передовую, тоже, вероятно, правда. Тем не менее в этом есть один нюанс, который остается без внимания. Почему же не все сразу направляют на фронт? На самом деле у этого очень простое объяснение. В нынешней войне были разные моменты, когда обе стороны оказывались в своих так называемых переломных точках. По-видимому, в Министерстве обороны и Генштабе в какой-то момент поняли, что Россия не может допустить ситуацию, при которой для защиты страны не останется никаких резервов.