WP: в апреле Маска выгнали из Белого дома после ссоры с министром финансов

Конфликт между крупным предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, а также его администрацией, тлел дольше, чем предполагалось. The Washington Post раскрыл эпизод, произошедший в апреле, когда Маска выгнали из Белого дома после ссоры с министром финансов Скоттом Бессентом.
Ссора произошла в середине апреля во время процесса назначения и. о. главы Налогового управления США. Хотя Маск прямо в Овальном кабинете выразил поддержку Гэри Шепли, долгое время работавшему на этом посту, Трамп решил поддержать кандидатуру Майкла Фолкендера - фаворита Бессента.