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WP: в апреле Маска выгнали из Белого дома после ссоры с министром финансов

Перевод: Сергей Светлов
Илон Маск и Дональд Трамп беседуют с журналистами в Овальном кабинете. Министр финансов Скотт Бессент стоит слева сзади.

Конфликт между крупным предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, а также его администрацией, тлел дольше, чем предполагалось. The Washington Post раскрыл эпизод, произошедший в апреле, когда Маска выгнали из Белого дома после ссоры с министром финансов Скоттом Бессентом.

Ссора произошла в середине апреля во время процесса назначения и. о. главы Налогового управления США. Хотя Маск прямо в Овальном кабинете выразил поддержку Гэри Шепли, долгое время работавшему на этом посту, Трамп решил поддержать кандидатуру Майкла Фолкендера - фаворита Бессента.

Сразу после встречи с Трампом в Овальном кабинете конфликт между Маском и Бессентом обострился, сообщил бывший советник Трампа Стив Бэннон. По его словам, между ними завязался спор, который быстро перерос во взаимные оскорбления.

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