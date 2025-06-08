WP: в апреле Маска выгнали из Белого дома после ссоры с министром финансов

Конфликт между крупным предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, а также его администрацией, тлел дольше, чем предполагалось. The Washington Post раскрыл эпизод, произошедший в апреле, когда Маска выгнали из Белого дома после ссоры с министром финансов Скоттом Бессентом.