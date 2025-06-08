РАЙНЕР САКС ФСБ опасается угрозы со стороны Китая

- Украина сбила железнодорожный состав, полный российской техники
- Россия и Китай никогда не будут близкими союзниками с общими целями и интересами
- Украинцы сбили российский истребитель
В последние недели значительно участились атаки украинской армии на российские железнодорожные составы. Удары наносятся как по инфраструктуре, так и по эшелонам, сообщает эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Вчера украинское командование сообщило об уничтожении железнодорожного состава, перевозившего дополнительную технику в районе южного фронта, предположительно на оккупированных территориях. В результате успешной атаки российские подразделения недополучили 13 танков и большое количество другой бронетехники и автотранспорта. Эти потери, по всей видимости, отражены во вчерашнем очете Генштаба Украины о потерях российской армии.
Разведывательные игры между Китаем и Россией
Газета The New York Times опубликовала, как утверждается, документ, подготовленный ФСБ - службой внутренней безопасности России, - в котором описываются угрозы, исходящие от деятельности Китайской Народной Республики. По оценке соответствующего подразделения ФСБ, китайские спецслужбы вербуют российских граждан с целью сбора разведывательной информации, тайно собирают данные в Арктике, а также о действиях российской армии в войне против Украины и т. д. Российские спецслужбы без сомнения обладают высоким уровнем экспертизы по Китаю, и нет оснований сомневаться в их оценках.
С другой стороны, можно с уверенностью сказать, что Россия никогда не прекращала аналогичную деятельность в отношении Китая. И наконец, даже если не всплывет какой-либо крайне щекотливый скандал, взаимная активная разведдеятельность не положит конец стратегическому партнерству между Россией и КНР. Близкими союзниками с общими целями и интересами эти страны все равно никогда не станут. Оба государства имеют достаточно причин продолжать шпионить друг за другом.
Слабые сигналы российской делегации
Глава российской переговорной делегации по Украине Владимир Мединский заявил, что якобы Украина отложила запланированный на выходные обмен пленными. Это является очевидной попыткой повлиять на родственников украинских военнопленных и на украинское руководство. В то же время это и четкий признак слабости - если Россия вынуждена пытаться воздействовать на противника такими методами.
Разработка баллистической ракеты в Украине
Вчера Украина вновь начала информационную кампанию по поводу разработки своей баллистической ракеты. По неофициальной информации от украинских разработчиков, в середине мая одной из таких новых баллистических ракет удалось поразить командный пункт российской армии.
Поскольку испытания в боевых условиях оказались успешными, есть надежда вскоре приступить к серийному производству. Сообщается, что ракета способна преодолевать расстояние не менее 300 км и нести до 400 кг взрывчатого вещества.
Неясно, на кого в первую очередь рассчитано это сообщение - на США или на Россию. Если Украина сможет производить хотя бы десять таких ракет в месяц, тактическая авиация России фактически потеряет возможность эффективно действовать против украинских войск, а аэродромы вблизи Украины придется переносить дальше от линии фронта.
Об ударах с воздуха
По сообщению украинского военного командования, вчера над Курской областью был поражен российский истребитель Су-35. На основании уже имеющейся информации предполагается, что самолет мог быть сбит украинским истребителем F-16. Су-35 обычно сопровождают на заданиях ударные Су-34, которые применяют планирующие бомбы по украинским позициям и населенным пунктам. Таким образом, это крайне неприятная новость для ВВС России. Некоторые эксперты считают, что поражение стало возможным из-за отсутствия у России разведывательных и командных самолетов А-50.
Вчера также появилось визуальное подтверждение ранее поступавшей информации о том, что российские ВВС перебросили два стратегических бомбардировщика Ту-160 на небольшой аэродром в Анадыре. Он расположен в арктической части Сибири, в Чукотском автономном округе, недалеко от Аляски. Нет сомнений в том, что Россия пытается таким образом укрыть самолеты от возможных украинских ударов, что, в свою очередь, означает, что эти самолеты не будут использоваться против Украины.
В ходе ночной атаки российская армия применила против Украины 206 иранских беспилотников, две баллистические ракеты «Искандер», шесть управляемых ракет Х-59/Х-69 (тактическая авиация) и одну крылатую ракету «Искандер-К». Крылатые ракеты и ракеты типа Х были уничтожены украинской системой ПВО. Из 206 дронов было сбито 167. Информации о попаданиях баллистических ракет пока не поступало. По данным ВВС Украины, были зафиксированы попадания в десяти местах, большинство из которых находятся вблизи линии фронта.
Тактическая авиация России нанесла удар планирующими авиабомбами по центру Харькова. В результате атаки два человека погибли, не менее 40 получили ранения.
Украинская армия, в свою очередь, провела несколько дроновых атак на территории России. Сообщается о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода «Лукойл» под Нижним Новгородом - горели резервуары с битумом. Также сегодня ночью беспилотники поразили химический завод «Азот» в Новомосковске под Тулой, где производятся аммиачные соединения.
Обстановка на фронтах
Активность российской армии на фронтах осталась на уровне предыдущих дней. Значительно увеличилось применение тактической авиации и планирующих бомб, часть из которых использовалась при бомбардировке города Харькова.
- Направление Курск/Сумы/Белгород: российская армия вела здесь крайне интенсивные наступательные действия. Некоторые военные блогеры утверждают, что российским подразделениям удалось немного продвинуться на территории Сумской области, однако достоверных подтверждений этому пока не опубликовано.
- Харьковское направление: продолжаются позиционные бои.
- Купянское направление: активность российских подразделений была низкой.
- Лиманское направление: наступление продолжилось, но безрезультатно.
- Северское направление: российские войска оставались пассивными.
- Район города Часов Яр: вчера шли активные бои, однако изменений в расположении войск не произошло.
- Город Торецк: уличные бои продолжаются с обычной интенсивностью, значительных изменений в позициях нет.
- Покровское направление: российская армия проявляла очень высокую активность, за последние два дня использовались также танки и боевые машины пехоты. Это привело к большим потерям, при этом продвижения добиться не удалось.
- Юго-западнее Донецка: российские подразделения были активны, однако заметно улучшить свои позиции им не удалось.
- Южный фронт: происходили отдельные разведывательные бои. В районе островов на Днепре две попытки атаки российской армии завершились неудачей.