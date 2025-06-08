РАЙНЕР САКС ФСБ опасается угрозы со стороны Китая

Разработка баллистической ракеты в Украине

Вчера Украина вновь начала информационную кампанию по поводу разработки своей баллистической ракеты. По неофициальной информации от украинских разработчиков, в середине мая одной из таких новых баллистических ракет удалось поразить командный пункт российской армии.

Поскольку испытания в боевых условиях оказались успешными, есть надежда вскоре приступить к серийному производству. Сообщается, что ракета способна преодолевать расстояние не менее 300 км и нести до 400 кг взрывчатого вещества.

Неясно, на кого в первую очередь рассчитано это сообщение - на США или на Россию. Если Украина сможет производить хотя бы десять таких ракет в месяц, тактическая авиация России фактически потеряет возможность эффективно действовать против украинских войск, а аэродромы вблизи Украины придется переносить дальше от линии фронта.

Об ударах с воздуха

По сообщению украинского военного командования, вчера над Курской областью был поражен российский истребитель Су-35. На основании уже имеющейся информации предполагается, что самолет мог быть сбит украинским истребителем F-16. Су-35 обычно сопровождают на заданиях ударные Су-34, которые применяют планирующие бомбы по украинским позициям и населенным пунктам. Таким образом, это крайне неприятная новость для ВВС России. Некоторые эксперты считают, что поражение стало возможным из-за отсутствия у России разведывательных и командных самолетов А-50.