Трамп направляет Национальную гвардию в Лос-Анджелес после столкновений с протестующими

Ньюсом также назвал ненормальным поведением заявление главы Пентагона о возможном привлечении армии для пресечения беспорядков, отмечает Reuters. По его словам, нельзя угрожать развертыванием морских пехотинцев на американской земле против собственных граждан.

Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что если губернатор Калифорнии и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не могут справиться со своей работой, то федеральное правительство вмешается и решит проблему с БЕСПОРЯДКАМИ И МАРОДЕРАМИ так, как это должно быть сделано!!! (орфография сохранена).

Президент США имеет полномочия направлять Национальную гвардию для определенных целей, включая подавление мятежей.

Столкновения продолжались до вечера субботы Фото: Reuters

Мэр Лос-Анджелеса ранее обвинила ICE в попытке «посетить страх» во втором по величине городе США.

Данные переписи показывают, что значительная часть населения Лос-Анджелеса - испаноязычные и родившиеся за границей, в том время как Трамп сделал борьбу с нелегальными мигрантами одним из приоритетов своего второго президентского срока.

«Повстанцы с иностранными флагами нападают на сотрудников иммиграционной службы, в то время как половина политического руководства Америки решила, что пограничный контроль - это зло», - осудил критиков Трампа вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X.

Старший помощник Белого дома Стивен Миллер, сторонник жесткой линии в вопросах иммиграции, охарактеризовал протесты как насильственное восстание.