Трамп направляет Национальную гвардию в Лос-Анджелес после столкновений с протестующими

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что задействует 2 тысячи служащих Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, где произошли столкновения с протестующими против рейдов на нелегальных мигрантов. Глава Пентагона не исключил применение армии. Губернатор Калифорнии и мэр второго по величине города страны обвиняют Белый дом в подстрекательстве и попытке посеять страх.
Министр обороны США Пит Хегсет предупредил, что Пентагон готов направить в Лос-Анджелес армейские подразделения, если насилие продолжится. По его словам, морские пехотинцы в соседнем Кэмп-Пендлтоне находятся «в состоянии повышенной готовности», пишет Reuters.
В субботу федеральные агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) второй день подряд происходили столкновения с протестующими - в районе Парамаунт на юго-востоке Лос-Анджелеса, где некоторые демонстранты вывесили мексиканские флаги. Еще одна акция протеста в центре Лос-Анджелеса в субботу вечером собрала около 60 человек, скандировавших лозунги, включая «ICE, вон из Лос-Анджелеса!»
Население Парамаунта более чем на 80% состоит из латиноамериканцев. Для разгона толпы использовался слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Трамп подписал президентский меморандум о развертывании войск Национальной гвардии для «ликвидации беззакония, которому позволили укорениться», говорится в заявлении Белого дома.
К отправке готовится 2000 национальных гвардейцев, следует из сообщения Белого дома. Директор ICE Том Хоман («пограничный царь») сообщил Fox News, что Национальная гвардия будет развернута в Лос-Анджелесе немедленно.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал это решение «намеренно подстрекательским». Он написал в соцсети X, что Трамп развертывает Национальную гвардию «не потому, что не хватает сотрудников правоохранительных органов, а потому, что они хотят зрелища».
«Не устраивайте им зрелища. Никогда не применяйте насилие. Высказывайтесь мирно», - обратился он к протестующим. Губернатор опасается, что присутствие Нацгвардии только усилит напряженность.
Ньюсом также назвал ненормальным поведением заявление главы Пентагона о возможном привлечении армии для пресечения беспорядков, отмечает Reuters. По его словам, нельзя угрожать развертыванием морских пехотинцев на американской земле против собственных граждан.
Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что если губернатор Калифорнии и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не могут справиться со своей работой, то федеральное правительство вмешается и решит проблему с БЕСПОРЯДКАМИ И МАРОДЕРАМИ так, как это должно быть сделано!!! (орфография сохранена).
Президент США имеет полномочия направлять Национальную гвардию для определенных целей, включая подавление мятежей.
Мэр Лос-Анджелеса ранее обвинила ICE в попытке «посетить страх» во втором по величине городе США.
Данные переписи показывают, что значительная часть населения Лос-Анджелеса - испаноязычные и родившиеся за границей, в том время как Трамп сделал борьбу с нелегальными мигрантами одним из приоритетов своего второго президентского срока.
«Повстанцы с иностранными флагами нападают на сотрудников иммиграционной службы, в то время как половина политического руководства Америки решила, что пограничный контроль - это зло», - осудил критиков Трампа вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X.
Старший помощник Белого дома Стивен Миллер, сторонник жесткой линии в вопросах иммиграции, охарактеризовал протесты как насильственное восстание.
Администрация не применила нормы закона о подавлении восстаний военными 1807 года, сообщили источники Reuters. Этот закон уполномочивает президента задействовать армию США для обеспечения соблюдения закона и подавления беспорядков. В последний раз он применялся во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году по просьбе губернатора Калифорнии.