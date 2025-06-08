Этот город может стать первым в современном мире, где полностью закончится питьевая вода

Столице Афганистана, Кабулу, грозит беспрецедентная катастрофа: город может стать первым в современном мире, где полностью закончится питьевая вода. Согласно докладу гуманитарной организации Mercy Corps, если текущие тенденции сохранятся, все подземные водоносные горизонты Кабула могут иссякнуть уже к 2030 году. Это ставит под угрозу жизнь и существование семи миллионов человек.
Уровень грунтовых вод за последние десять лет упал на 30 метров, почти половина скважин - основного источника питьевой воды для жителей Кабула - пересохла. Как пишет The Guardian, город ежегодно потребляет на 44 миллиона кубометров воды больше, чем природа способна восстановить.