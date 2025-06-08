Этот город может стать первым в современном мире, где полностью закончится питьевая вода

Детям в Кабуле приходится носить воду в кувшинах из колодцев или покупать ее у автоцистерн, которые запрашивают как минимум в два раза больше, чем государственная компания - причем питьевая вода стоит еще дороже, поскольку город сталкивается с затяжным водным кризисом. По данным ООН, 85 процентов населения живет менее чем на один доллар в день.

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