Skip to footer
Вс, 8.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Этот город может стать первым в современном мире, где полностью закончится питьевая вода

Перевод: Сергей Светлов
Детям в Кабуле приходится носить воду в кувшинах из колодцев или покупать ее у автоцистерн, которые запрашивают как минимум в два раза больше, чем государственная компания - причем питьевая вода стоит еще дороже, поскольку город сталкивается с затяжным водным кризисом. По данным ООН, 85 процентов населения живет менее чем на один доллар в день.

Столице Афганистана, Кабулу, грозит беспрецедентная катастрофа: город может стать первым в современном мире, где полностью закончится питьевая вода. Согласно докладу гуманитарной организации Mercy Corps, если текущие тенденции сохранятся, все подземные водоносные горизонты Кабула могут иссякнуть уже к 2030 году. Это ставит под угрозу жизнь и существование семи миллионов человек.

Уровень грунтовых вод за последние десять лет упал на 30 метров, почти половина скважин - основного источника питьевой воды для жителей Кабула - пересохла. Как пишет The Guardian, город ежегодно потребляет на 44 миллиона кубометров воды больше, чем природа способна восстановить.

Помимо нехватки воды, все более острой становится проблема загрязнения. По оценке Mercy Corps, до 80 процентов грунтовых вод Кабула представляют опасность для здоровья, поскольку содержат остатки сточных вод, повышенное содержание солей и мышьяка. Многие семьи тратят до 30 процентов своего дохода на воду, а более двух третей населения оказались втянутыми в долги, связанные с расходами на воду.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх