Бизнесмен Олег Гроссь о налоговой политике: это очень опасная игра, другие страны не ведут себя так, как Эстония

По данным Департамента статистики, по сравнению с периодом четырехлетней давности, когда инфляция начала набирать обороты, в мае этого года цены в Эстонии были выше на 44 процента. В мае среднегодовая инфляция в зоне евро составляла 1,9 процента, а в Эстонии - самая высокая в еврозоне - 4,6 процента. Одним из двигателей роста стало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков примерно на шесть процентов.