Коалиционные партнеры в Таллинне призывают Партию реформ к порядку

Совместное заявление трех коалиционных партий

Весной прошлого года четыре партии - «Отечество», «Ээсти 200», социал-демократы и Партия реформ - вошли в историю Таллинна, положив конец 18-летнему правлению Центристской партии. Мы принесли в столицу честное, прозрачное и демократическое управление. Более года сотрудничества показали, что между четырьмя партнерами возможно достигать соглашений даже по сложным вопросам и принимать решения, улучшающие жизнь в Таллинне - будь то переход на обучение на эстонском языке, закрытие городских СМИ или объединение больниц.

К сожалению, события последней недели вызывают сомнение в том, все ли партнеры по-прежнему настроены на совместную работу. Партия реформ предприняла шаги, нарушившие коалиционные договоренности: одновременно с Центристской партией инициировала отмену платы за место в детском саду, угрожала партнерам вотумом недоверия и приостановила несколько ранее согласованных законопроектов. Такое поведение подорвало доверие между коалиционными партнерами.

От имени «Отечества», «Ээсти 200» и социал-демократов заявляем: мы хотим продолжать сотрудничество и сохранить ценностно ориентированный курс развития Таллинна. Мы готовы обсуждать важные для партнеров темы при условии, что все стороны будут соблюдать заключенные договоренности. Мы ждем Партию реформ за столом переговоров, чтобы продолжить конструктивное обсуждение. Ранее мы уже достигали соглашений по сложным вопросам и можем сделать это снова - если есть воля к сотрудничеству.

Альтернативой нынешнему развитию событий может стать возвращение к власти в Таллинне Центристской партии, осужденной за коррупцию. Таллинн заслуживает лучшего.

Алексей Яшин, руководитель таллиннского отделения «Ээсти 200»

Рийна Солман, руководитель таллиннского отделения «Отечества»

Мадле Липпус, руководитель таллиннского отделения Социал-демократической партии