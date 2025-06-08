В убийстве двух украинок в Бельгии признался сын-подросток

В бельгийском Хасроде были найдены тела 46-летней украинки и ее шестилетней дочери с ножевыми ранениями. В убийстве сознался 16-летний сын украинки, пишет DW.
При пожаре в бельгийском городе Хасроде в пятницу, 6 июня, погибли 46-летняя украинка и ее шестилетняя дочь. На их телах были обнаружены ножевые ранения, а сам пожар был устроен преднамеренно.
Преступление теперь раскрыто: 16-летний сын украинки после пятичасового допроса сознался, что он нанес смертельные удары ножом и поджег дом, сообщила газета De Standaard со ссылкой на прокуратуру.
Во время пожара юноша находился в школе и первоначально рассматривался как жертва, но позднее стал главным подозреваемым. Из-за несовершеннолетнего возраста подозреваемый предстанет перед ювенальным судом и сначала, по всей видимости, будет направлен в закрытое учреждение.
Беженцы из Украины
Семья приехала в Бельгию три года назад. После временного пребывания в центре для беженцев и у приемной семьи, они два года назад поселились в старом пасторском доме в Хасроде. Отец семейства все еще находится в Украине, он занимается транспортировкой раненых на фронте. Совершеннолетняя дочь живет в Ирландии.
В пятницу около 9.30 утра соседи заметили дым, выходящий из окон дома на улице Мильсестраат. К 10.20 пожар был взят под контроль. При проверке дома пожарные обнаружили тела двух жертв. 46-летняя женщина была уже мертва. Ее дочь пытались реанимировать на месте, но она вскоре скончалась. При пожаре также погибла собака.