В убийстве двух украинок в Бельгии признался сын-подросток

При пожаре в бельгийском городе Хасроде в пятницу, 6 июня, погибли 46-летняя украинка и ее шестилетняя дочь. На их телах были обнаружены ножевые ранения, а сам пожар был устроен преднамеренно.

Преступление теперь раскрыто: 16-летний сын украинки после пятичасового допроса сознался, что он нанес смертельные удары ножом и поджег дом, сообщила газета De Standaard со ссылкой на прокуратуру.

Во время пожара юноша находился в школе и первоначально рассматривался как жертва, но позднее стал главным подозреваемым. Из-за несовершеннолетнего возраста подозреваемый предстанет перед ювенальным судом и сначала, по всей видимости, будет направлен в закрытое учреждение.

Беженцы из Украины

Семья приехала в Бельгию три года назад. После временного пребывания в центре для беженцев и у приемной семьи, они два года назад поселились в старом пасторском доме в Хасроде. Отец семейства все еще находится в Украине, он занимается транспортировкой раненых на фронте. Совершеннолетняя дочь живет в Ирландии.