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С июля можно будет доехать на междугороднем автобусе в приграничные города Латвии

Перевод: Сергей Светлов
Государственная граница Пярнуского уезда.

После нескольких лет ожидания и преодоления законодательных препятствий с 1 июля откроются экспериментальные автобусные маршруты в Айнажи и Салацгриву сроком на один год.

Ранее в приграничном районе Эстонии и Латвии действовало активное автобусное сообщение, которое прекратилось в начале 1990-х годов с введением пограничного контроля. Тем не менее, потребность в таких сообщениях сохраняется, поскольку жители приграничных регионов связаны между собой семейными, бытовыми и экономическими отношениями.

По словам руководителя Пярнуского центра общественного транспорта (PÜTK) Андруса Кярпука, идея возобновить трансграничные автобусные линии возникла почти четыре года назад. PÜTK совместно с другими центрами транспорта южной Эстонии и латвийским планировочным регионом Видземе подали заявку на финансирование из программы Interreg Европейского фонда регионального развития, предназначенной для решения трансграничных проблем.

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