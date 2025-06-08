С июля можно будет доехать на междугороднем автобусе в приграничные города Латвии

Ранее в приграничном районе Эстонии и Латвии действовало активное автобусное сообщение, которое прекратилось в начале 1990-х годов с введением пограничного контроля. Тем не менее, потребность в таких сообщениях сохраняется, поскольку жители приграничных регионов связаны между собой семейными, бытовыми и экономическими отношениями.