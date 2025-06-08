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Социал-демократы идут на местные выборы с коротким лозунгом

Социал-демократы на общем собрании одобрили в воскресенье свою программу к местным выборам,программа направлена ​​на создание экономного и безопасного места проживания, лучшей среды проживания для всех, активного предпринимательства и большего количества рабочих мест, а также честного и открытого управления.

Социал-демократы идут на местные выборы с лозунгом «Каждый имеет значение!». По словам лидера партии Лаури Ляэнеметса, цель социал-демократов - обеспечить каждой эстонской семье надежду на лучшее завтра.

«"Каждый имеет значение!" - это наш ответ на политику сегодняшнего правительства, которая привела к тому, что победителей становится все меньше, а проигравших все больше. Будущее Эстонии не может быть построено на такой экономической модели. Но сегодняшнее правительство воплощает именно такую ​​модель. Мы хотим альтернативы, мы хотим, чтобы каждый человек был важен», - сказал Лаури Ляэнеметс.

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