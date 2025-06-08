Социал-демократы идут на местные выборы с коротким лозунгом

Социал-демократы на общем собрании одобрили в воскресенье свою программу к местным выборам,программа направлена на создание экономного и безопасного места проживания, лучшей среды проживания для всех, активного предпринимательства и большего количества рабочих мест, а также честного и открытого управления.
Социал-демократы идут на местные выборы с лозунгом «Каждый имеет значение!». По словам лидера партии Лаури Ляэнеметса, цель социал-демократов - обеспечить каждой эстонской семье надежду на лучшее завтра.