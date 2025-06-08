Социал-демократы идут на местные выборы с коротким лозунгом

«"Каждый имеет значение!" - это наш ответ на политику сегодняшнего правительства, которая привела к тому, что победителей становится все меньше, а проигравших все больше. Будущее Эстонии не может быть построено на такой экономической модели. Но сегодняшнее правительство воплощает именно такую ​​модель. Мы хотим альтернативы, мы хотим, чтобы каждый человек был важен», - сказал Лаури Ляэнеметс.