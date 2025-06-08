В Германии хотят создать миллион мест в бомбоубежищах

По словам главы BBK, крупнейшая экономика Европы должна осознать реальность конфликта, и Германия в ее нынешнем состоянии недостаточно подготовлена. Продолжающееся вторжение России в Украину вызвало в ряде стран - особенно в странах Балтии, в Польше и Германии - опасения, что Москва может через несколько лет атаковать территорию НАТО.

«Долгое время в Германии широко бытовало мнение, что война - не тот сценарий, к которому нужно готовиться. Это изменилось. Нас всерьез тревожит риск крупномасштабной наступательной войны в Европе», - указал Тислер.

Многомиллиардные затраты

Глава BBK прогнозирует многомиллиардные затраты в связи с запланированным расширением защитной инфраструктуры и другими проектами, такими как модернизация системы оповещения. «Задачи в области гражданской обороны огромны. Нам нужно как минимум 10 миллиардов евро в ближайшие четыре года. А в следующем десятилетии - минимум 30 миллиардов», - подчеркнул Тислер.

«Строительство новых бункеров с высоким уровнем защиты требует много времени и денег», - отметил он. В качестве более быстрого и, возможно, более дешевого решения он хотел бы «переоборудовать тоннели, станции метро, подземные парковки и подвалы общественных зданий в убежища» и таким образом «быстро создать миллион мест для укрытия».