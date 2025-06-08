Банк прогнозирует снижение Euribor до 1,8%

По оценке банка Luminor, шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения Euribor, являющаяся компонентом большинства выдаваемых в Эстонии жилищных кредитов, в ближайшее время опустится ниже 2% и продолжит медленное снижение до уровня около 1,8% к концу года, пишет Rus.ERR.
В Luminor отметили, что хотя финансовый рынок не ожидает больших изменений в краткосрочной перспективе, умеренная инфляция и нынешняя позиция Европейского центрального банка могут привести к дальнейшему снижению процентных ставок.
«Если инфляция останется ниже целевого уровня в ближайшие полтора года, процентные ставки могут продолжить снижаться как в этом, так и в следующем году. Так, к концу 2025 года 6-месячный Euribor может снизиться примерно до 1,8%», - сказал главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Однако Уускюла добавил, что хотя ставки Euribor на 3 и 6 месяцев снижаются, будущее направление неясно, поэтому долгосрочные ставки остаются более высокими, отражая неопределенность и связанную с ней премию за риск.
6 июня шестимесячная ставка Euribor опустилась до 2,036%. Последний раз ставка была ниже этого показателя 14 октября 2022 года, когда она составляла 2,027%.