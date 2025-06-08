В Эстонии ожидаются грозы, ливни и ветер

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник до полуночи ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, после полуночи начиная с юга облачность уплотнится, близ Рижского залива и в Южной Эстонии пойдут дожди, которые утром распространится на север; местами грозы и ливни.