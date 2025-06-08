В Эстонии ожидаются грозы, ливни и ветер

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник до полуночи ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, после полуночи начиная с юга облачность уплотнится, близ Рижского залива и в Южной Эстонии пойдут дожди, которые утром распространится на север; местами грозы и ливни.
Ветер переменных направлений, 1-7 м/с, утром сменит направление на восточное и немного усилится, во время грозы ветер порывистый. Температура воздуха ночью 9-15 градусов тепла.
Днем ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, по многим регионам грозы и ливни. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, на юге страны сменит направление на юго-западное, 4-10, порывами до 16 м/с, во время грозы ветер порывистый.
После полудня ветер начиная с островов понемногу сменит направление на северо-западное и северное, на побережье островов и у Рижского залива 10-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха днем 11-16 градусов тепла.