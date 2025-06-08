«Никто не понимает, когда и как может закончиться эта война, как ее можно выиграть», - сказал в интервью , приуроченном к 1200-му дню войны, один из самых известных украинских историков и мыслителей, профессор Украинского католического университета во Львове Ярослав Грицак. Вчера исполнилось 1200 дней с начала войны в Украине.

Ярослав Грицак

Ярослав Грицак (65) - один из самых известных историков и интеллектуалов Украины.

Он является профессором Украинского католического университета и директором Института истории Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также главным редактором научного журнала Ukraine Modern.

Ярослав Грицак. Фото: Pavlo Palamartšuk

Входит в совет Центра украинских исследований Гарвардского университета. В период с 1996 по 2009 годы преподавал в престижном Центрально-Европейском университете в Будапеште.

В 1998 году польский научный журнал Przegląd Wschodni назвал его книгу «Эссе по истории Украины: становление украинской нации» лучшей иностранной книгой по истории Восточной Европы. Одной из его излюбленных тем является исследование жизни Ивана Франко, одного из основателей украинского национального движения и поэта.

Он является сопредседателем организации Ukrainian History Global Initiative, основанной прошлой осенью в Лондоне. Организация была создана 90 историками с мировым признанием из Украины и западных стран (среди них Тимоти Снайдер, Юваль Харари, Тимоти Гартон Эш, Сергей Плохий). Цель организации - освещать современную историю Украины.