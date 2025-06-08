Михал о коалиционном напряжении в Таллинне: давайте избавимся от этого словесного винегрета, который сейчас происходит

- Флирт - это вроде как спасительный прием: если обвинили во флирте, то уже не нужно отменять плату за детский сад? Я бы сказал, что для людей самое важное - будут ли выполнены данные обещания. Насколько я понимаю, для нашего таллиннского отделения важно, чтобы дошкольное образование приравнивалось к остальным уровням образования и за него не взыскивали дополнительную плату.

Для этого при необходимости в городе нужно проводить сокращения. Если социал-демократы и «Отечесвто» не хотят этого делать, пусть скажут это прямо, а разговоры о флирте тут совершенно неуместны.

- Кто станет кандидатом в мэры от Партии реформ?

- Обычно это был председатель регионального отделения, то есть Пяртель-Пеэтер Пере. Я уже говорил, что, на мой взгляд, он хороший кандидат, но знаю, что он сам ищет других кандидатов, чтобы была конкуренция.

- Почему Пяртель-Пеэтере Пере не пользуется достаточным доверием?

- Я думаю, он достаточно новый человек в политике и пришел из частного сектора. Часто в политике именно опыт создает доверие и предсказуемость. Во время избирательной кампании у всех будет возможность представить свои идеи. Но кто станет кандидатом - это решает региональное отделение. Обращаю внимание: у нас в партии руководство не принимает решения за регионы.

- Но почему это так долго затянулось?