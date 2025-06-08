Михал о коалиционном напряжении в Таллинне: давайте избавимся от этого словесного винегрета, который сейчас происходит

Премьер-министр Кристен Михал на конференции в Пярну дал понять в интервью Postimees, что обвинения со стороны партнеров по коалиции в Таллинне во флирте с Центристской партией - это способ избежать отмены платы за места в детских садах.
- Есть ли у Партии реформ план развалить коалицию в Таллинне?
- Структура Партии реформ такова, что руководство партии не управляет регионами централизованно. Будучи председателем таллиннского отделения почти 11 лет, я сам не ходил за советом к председателям партии по поводу того, как мне вести свои дела. И сейчас подтверждаю: руководители отделений не приходят ко мне за указаниями, как им действовать.
Но мне кажется, что суть нынешнего спора в Таллинне на самом деле очень проста. На прошлых выборах мы договорились, что дошкольное образование, то есть детские сады, должно быть приравнено к основному образованию. Почему у нас бесплатное высшее образование, бесплатное основное образование, а за дошкольное образование в детских садах мы просим деньги?
Мы договорились это изменить и отменить ряд решений, принятых Центристской партией, - распустить городской департамент пропаганды, сократить количество советников и других чиновников, сделать еще пару вещей - и направить эти средства на отмену платы за детские сады. То есть в итоге нужно избавиться от этого словесного винегрета, который сейчас происходит, и прекратить кричать, кто прав, кто виноват.
Я как родитель тоже спрашиваю, как и другие - будет ли отменена плата за детский сад или нет? Примите решение - уберите неэффективные расходы города и направьте эти деньги в детские сады. Все очень просто.
- Социал-демократы и «Отечество» обвиняют Партию реформ во флирте с Центристской партией. Как это прокомментируете?
- Флирт - это вроде как спасительный прием: если обвинили во флирте, то уже не нужно отменять плату за детский сад? Я бы сказал, что для людей самое важное - будут ли выполнены данные обещания. Насколько я понимаю, для нашего таллиннского отделения важно, чтобы дошкольное образование приравнивалось к остальным уровням образования и за него не взыскивали дополнительную плату.
Для этого при необходимости в городе нужно проводить сокращения. Если социал-демократы и «Отечесвто» не хотят этого делать, пусть скажут это прямо, а разговоры о флирте тут совершенно неуместны.
- Кто станет кандидатом в мэры от Партии реформ?
- Обычно это был председатель регионального отделения, то есть Пяртель-Пеэтер Пере. Я уже говорил, что, на мой взгляд, он хороший кандидат, но знаю, что он сам ищет других кандидатов, чтобы была конкуренция.
- Почему Пяртель-Пеэтере Пере не пользуется достаточным доверием?
- Я думаю, он достаточно новый человек в политике и пришел из частного сектора. Часто в политике именно опыт создает доверие и предсказуемость. Во время избирательной кампании у всех будет возможность представить свои идеи. Но кто станет кандидатом - это решает региональное отделение. Обращаю внимание: у нас в партии руководство не принимает решения за регионы.
- Но почему это так долго затянулось?
- Я бы сказал, что это нормальный процесс. Когда ты сам у власти в городе и занимаешься множеством других вопросов, внимание, естественно, направлено на внешние дела, а не на внутреннюю организационную работу.
- Как вы оцениваете состояние коалиции?
- Очень хорошее, мягко говоря. Я участвовал во многих правительствах, а сейчас - премьер-министр в обновленном составе кабинета. Впервые за долгое время у меня ощущение, как в 90-е: ты хочешь принимать решения - и ты их принимаешь.
С социал-демократами у нас не было бы ни малейшего шанса принять решение, например, о запуске специального плана по строительству атомной электростанции, об инвестициях в энергетику, об отмене налогового горба, об отмене подоходного налога с первого евро...
И «Отечество», и социал-демократы предлагали отложить отмену налогового горба, то есть повысить необлагаемый минимум. Были и предложения по реформированию пенсионной системы. Мы сказали, что делать этого не будем - и гарантируем стабильность пенсионерам.
Я бы сказал, что впервые за долгое время правительство действительно работает так, как в 90-х - принимаются решения, происходят реальные события, предприниматели дают обратную связь. По-моему, работа идет полным ходом.
- Возможен ли распад правящей коалиции после выборов в органы местного самоуправления?
- Не считаю это вероятным. Понимаю, что социал-демократы воображают это, «Отечество» тоскует, EKRE радовалась бы, а Центристская партия наблюдала бы с ухмылкой, но я не вижу ни малейших оснований для этого.
- А как вы считаете - когда распадется партия «Ээсти 200»?
- Они ориентированы на выборы 2027 года. Думаю, они покажут достойный результат. Уже сейчас видно, что они набирают обороты в сфере образования и во многих других направлениях. Я считаю, что в 2026-2027 году ситуация для них будет гораздо более обнадеживающей.