Кристен Михал переизбран председателем Партии реформ

Партия реформ на состоявшемся в воскресенье, 8 июня, в Пярну общем собрании переизбрала Кристен Михал председателем партии.
Кристен Михал получил 741 голос на выборах председателя партии и продолжит возглавлять Партии реформ. Всего на выборах председателя партии было подано 915 голосов.
В правление Партии реформ избраны Ханно Певкур, Урмас Паэт, Юрген Лиги, Урмас Клаас, Марис Лаури, Андрес Сутть, Эркки Кельдо, Марко Михкельсон, Ээрик-Нийлес Кросс, Урмас Круузе, Сигне Рийсало, Хейди Пурга и Ынне Пиллак. В выборах правления партии приняли участие 934 человека.
Три члена правления были избраны на региональном уровне в соответствии с уставом партии: один член от Северной Эстонии, один член от Западной Эстонии и один член от Южной Эстонии.
Март Вырклаэв 193 голосами избран от Северной Эстонии, Антти Лейгри 96 голосам от Западной и Мадис Тимпсон 185 голосами от Южной Эстонии.
Срок полномочий председателя, его заместителей и правления Партии реформ составляет два года.