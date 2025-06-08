Кристен Михал переизбран председателем Партии реформ

Кристен Михал получил 741 голос на выборах председателя партии и продолжит возглавлять Партии реформ. Всего на выборах председателя партии было подано 915 голосов.

В правление Партии реформ избраны Ханно Певкур, Урмас Паэт, Юрген Лиги, Урмас Клаас, Марис Лаури, Андрес Сутть, Эркки Кельдо, Марко Михкельсон, Ээрик-Нийлес Кросс, Урмас Круузе, Сигне Рийсало, Хейди Пурга и Ынне Пиллак. В выборах правления партии приняли участие 934 человека.

Три члена правления были избраны на региональном уровне в соответствии с уставом партии: один член от Северной Эстонии, один член от Западной Эстонии и один член от Южной Эстонии.

Март Вырклаэв 193 голосами избран от Северной Эстонии, Антти Лейгри 96 голосам от Западной и Мадис Тимпсон 185 голосами от Южной Эстонии.