«Вы не достигнете Газы»: Израиль обещает не пустить судно с Гретой Тунберг и гуманитарной помощью в анклав

Грета Тунберг Фото: Reuters

На борту судна, которое управляется коалицией «Флотилия свободы», также находится Рима Хасан, французский член Европейского парламента палестинского происхождения. Ей запрещен въезд в Израиль из-за ее оппозиции политике Израиля в отношении палестинцев.

В посте в соцсети Х она написала: «У нас осталось менее 24 часов до того, как мы будем незаконно задержаны израильскими властями, которые хотят помешать нам добраться до сектора Газа. Когда мы больше не сможем выходить на связь, я рассчитываю на то, что вы продолжите мобилизацию, которая была для нас так важна на протяжении всего этого путешествия».

Предыдущая попытка «Флотилии свободы» добраться до Газы по морю в мае закончилась неудачей после того, как еще одно судно коалиции было атаковано двумя беспилотниками во время плавания в международных водах у берегов Мальты, в результате которого была повреждена носовая часть судна. Активисты обвинили в этом Израиль.

В 2010 году «Флотилия свободы» уже была вовлечена в серьезный инцидент у берегов Израиля, когда ее судно со стройматериалами, гуманитарной помощью и пропалестинскими активистами было задержано израильскими коммандос. Находившиеся на борту активисты оказали военным ожесточенное сопротивление, что привело к гибели людей.

Гуманитарные организации призывают прекратить блокаду Газы, введенную Израилем два месяца назад вместе с возобновлением боевых действий против ХАМАС. Все пропускные пункты в Газу закрыты, заблокирована поставка любых товаров, включая еду, топливо и медикаменты.

Израиль заявляет, что блокада необходима для оказания давления на ХАМАС с целью освобождения заложников. Однако гуманитарные организации настаивают, что это не может служить оправданием отказа в продовольствии и медицинской помощи всему населению. По словам Международного комитета Красного Креста, запасы продовольствия, топлива, медикаментов и даже воды подходят к концу, и гуманитарная деятельность находится на грани полного коллапса.