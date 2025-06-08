«Молодец! Все-таки осмелился поехать в Москву!» - хвалили сотни эстонцев в Facebook, комментируя визит президента Словакии Роберта Фицо в Москву в начале мая. Конечно, восхищались и китайцами, и президентом Зимбабве, и всеми остальными, кто 9 мая вышагивал по красной ковровой дорожке в Кремле, чтобы поприветствовать Путина. По мнению Юку-Калле Райда, у этой компании есть общий знаменатель. Во всяком случае, все это попахивает вопиющей необходимостью психиатрического вмешательства.
Эстоноязычная среда, взявшая себе за цель оправдывать Россию любой ценой, кажется, с началом войны в Украине только разрастается. У меня, конечно, нет под рукой точной статистики, но настроения все же можно оценить.
Оправдание абсолютного цинизма
Некоторые из них разочаровались в Эстонии, но я знаю и таких, чьи зубы до сих пор скрипят от злости, потому что у них когда-то были неудачные дела с Украиной. Интригующий феномен: если украинские партнеры подвели - начинают обвинять всех украинцев подряд.
Причем интересно, что даже умные люди иногда поддаются странной логике: мол, Россия и россияне могут творить что угодно - лучше их не трогать. Ведь они же представители «великой России», с ней, дескать, некрасиво ссориться и нельзя ее критиковать.
Иначе говоря: у нас тут почитают безумную силу, цинизм и полную наглость.
На прошлой неделе снова из своей норы вылез мой коллега по Рийгикогу - Варро Вооглайд.
Святой Варро посчитал, что Путин до сих пор вел себя довольно сдержанно, а вот именно наглое поведение украинцев (имеется в виду, конечно, их операция «Паутина», в результате которой российская военная авиация получила по полной) - это неправильно. Ну, это уже абсолютный бред.
Миролюбивая военная авиация
Сдержанный Путин! Да пусть сам папа римский с Богом придут на помощь бедной головушке святого Варро! Но, увы, не придут. Из высказываний Варро явственно просматривается идея: с Путиным - у которого, разумеется, есть свои «государственные интересы», вступающие в противоречие с упрямыми украинцами, и который потому так «сдержанно» убивает абсолютно невинных людей - конфликтовать не стоит. Мол, пусть Россия спокойно делает свое дело - они там лучше знают, как надо.
Путин «очищает» Европу от фашизма - не дело, знаете ли, нападать на миролюбивые российские боевые самолеты, которые в данный момент никого не трогают, а спокойно отдыхают на аэродроме, словно невинные, уставшие младенцы во время послеобеденного сна.
Описанная выше компания распространяет еще одну слепую догму: пусть украинцы с россиянами воюют сколько хотят - это, мол, не наше дело. Не нам судить, вмешиваться или, упаси боже, пытаться как-то переустроить мир. В конце концов, сами виноваты - считают эти товарищи. Вон даже президент США Трамп на это намекал.
И вот это - настоящее проявление глупости, цинизма, трусости и подлости.
Не спасетесь, наивные!
Если в Эстонии полно русских, которые в интернете безнаказанно рассуждают о том, как Путин должен наказать эстонских фашистов, то для меня совершенно непонятна поддержка Путина со стороны эстонцев. Может, они делают это из подсознательного страха: мол, все равно нападет на нас, но если мы будем молчать, то останемся целы.
Не спасетесь, наивные. Не спасетесь. Деятельность России на протяжении всей истории показала: подлизываться не помогает. Но к Путину все равно относятся с почтением, словно к какому-то старому дураку после Второй мировой войны, как в книге Генриха Белля «Глазами клоуна». Тот дедушка ворчал себе под нос на «погибшую» немецкую молодежь: «А вот Адольф бы вам показал. И придет новый Адольф - и получите по заслугам. Вот так!»
Что бы сказал интернет-психиатр?
Такие люди серьезно выводят из равновесия. На своих страницах они часто используют в символике флаг Эстонии или голубя мира. Они считают себя патриотами и обвиняют в том, что Третья мировая война неизбежно на пороге - виноваты, мол, украинцы, а не Россия.
Я не поверил своим глазам, когда прочитал, что один особо увлеченный эзотерикой человек (а именно - повышенный интерес к эзотерике, неграмотность и слепое верование в разрозненный информационный шум и характеризуют эту компанию) заявил, что «Водолей на стороне Путина».
Те, кто говорит об «интересах» Путина и России, повторяют с упорством трактора, что Россия должна защищать свои «права» и стоять за свои «интересы», даже силой, если нужно.
Про Украину ни слова сочувствия - ведь они же «сами спровоцировали, поэтому и получили по заслугам!»
В Эстонии есть интернет-полиция: если кто-то угрожает кому-то на своей странице, этим занимаются. Но интернет-психиатра у нас нет - а работы у него было бы много.
Интересно, что бы сказал интернет-психиатр, если бы почитал эти посты? Отправил бы этих деятелей к «специалисту»?