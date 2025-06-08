Эстоноязычная среда, взявшая себе за цель оправдывать Россию любой ценой, кажется, с началом войны в Украине только разрастается. У меня, конечно, нет под рукой точной статистики, но настроения все же можно оценить.

Оправдание абсолютного цинизма

Некоторые из них разочаровались в Эстонии, но я знаю и таких, чьи зубы до сих пор скрипят от злости, потому что у них когда-то были неудачные дела с Украиной. Интригующий феномен: если украинские партнеры подвели - начинают обвинять всех украинцев подряд.

Причем интересно, что даже умные люди иногда поддаются странной логике: мол, Россия и россияне могут творить что угодно - лучше их не трогать. Ведь они же представители «великой России», с ней, дескать, некрасиво ссориться и нельзя ее критиковать.

Иначе говоря: у нас тут почитают безумную силу, цинизм и полную наглость.

На прошлой неделе снова из своей норы вылез мой коллега по Рийгикогу - Варро Вооглайд.

Святой Варро посчитал, что Путин до сих пор вел себя довольно сдержанно, а вот именно наглое поведение украинцев (имеется в виду, конечно, их операция «Паутина», в результате которой российская военная авиация получила по полной) - это неправильно. Ну, это уже абсолютный бред.

Миролюбивая военная авиация