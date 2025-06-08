В результате трагической аварии погиб мотоциклист

«По имеющимся на данный момент данным, при повороте направо мотоцикл выехал на встречную полосу, где столкнулся с трактором. Водитель трактора был трезв и у него есть водительские права. На вопрос, почему мотоцикл оказался на встречной полосе, мы пока не можем дать ответа».