В результате трагической аварии погиб мотоциклист

Сегодня около 16:30 в деревне Оясоо, волость Козе, произошло серьезное ДТП: мотоцикл, которым управлял 33-летний мужчина, столкнулся с трактором.
В результате столкновения мотоциклист получил столь тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.
Следователь Пыхьяской префектуры Кристьян Яаска прокомментировал причины аварии следующим образом:
«По имеющимся на данный момент данным, при повороте направо мотоцикл выехал на встречную полосу, где столкнулся с трактором. Водитель трактора был трезв и у него есть водительские права. На вопрос, почему мотоцикл оказался на встречной полосе, мы пока не можем дать ответа».
Для выяснения обстоятельств аварии начато расследование.