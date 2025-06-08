Skip to footer
Вс, 8.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

В результате трагической аварии погиб мотоциклист

Поминальная свеча.

Сегодня около 16:30 в деревне Оясоо, волость Козе, произошло серьезное ДТП: мотоцикл, которым управлял 33-летний мужчина, столкнулся с трактором.

В результате столкновения мотоциклист получил столь тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.

Следователь Пыхьяской префектуры Кристьян Яаска прокомментировал причины аварии следующим образом:

«По имеющимся на данный момент данным, при повороте направо мотоцикл выехал на встречную полосу, где столкнулся с трактором. Водитель трактора был трезв и у него есть водительские права. На вопрос, почему мотоцикл оказался на встречной полосе, мы пока не можем дать ответа».

Для выяснения обстоятельств аварии начато расследование.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх