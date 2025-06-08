В Латвии в субботу прошли местные выборы в обстановке, которая была более напряженной, чем обычно. Кажется, что Москва рассматривает Латвию как самое слабое звено в странах Балтии, ведь в последнее время на нашего южного соседа усилилось всевозможное давление с Востока.
Во-первых, уже некоторое время на латвийско-белорусской границе продолжаются столкновения между пограничниками и нарушителями. Хотя в СМИ этому уделяется немного внимания, ежедневно фиксируется около ста попыток незаконного пересечения границы. Существует обоснованное мнение, что белорусские власти активно содействуют нарушителям.
Во-вторых, в четверг Сейм Латвии обсуждал «декларацию о преступной русификации». Во время обсуждения депутат Алексей Росликов перешел на русский язык, что запрещено регламентом парламента. В завершение своей речи он выкрикнул по-русски: «Нас больше! Русский - наш язык!» Инцидент закончился удалением Росликова из зала.
В связи с этим латвийцы ощущают, что на кону многое, и явка на выборах на этот раз была выше, чем раньше. Электронное голосование не используется, поскольку считается небезопасным. В ночь на воскресенье Центральная избирательная комиссия Латвии приняла решение пересчитать все поданные голоса вручную, так как автоматическая система подсчета оказалась медленной и в ее работе возникли определенные проблемы.
По предварительным данным на вечер воскресенья, в Риге победу одержали национал-консерваторы, на втором месте - представители социал-демократических взглядов из партии «Прогрессивные», а на третьем - Союз националистов. Таким образом, разворота на Восток, которого так опасались в стране, не произошло.
Становится понятно, насколько важным было принятое в октябре 2022 года решение - лишить избирательного права на местных выборах граждан России, Беларуси и других третьих стран, даже если они имеют постоянный вид на жительство в Латвии.
Нет никаких сомнений в том, что в противном случае это могло бы стать серьезным инструментом гибридной войны в руках Москвы. Особенно учитывая, что основной вопрос нынешних местных выборов - придут ли в Риге к власти силы, ориентированные на Восток, или же у власти останутся прозападные. Это имеет особое значение, поскольку значение Риги в Латвии даже превосходит значение Таллинна в Эстонии.
Тем не менее, события в Латвии следует внимательно отслеживать. Все, что происходит у наших южных соседей, рано или поздно повторится и у нас. Хотя с геополитической точки зрения Литва может представлять для России даже больший интерес, граждан России все же больше проживает именно в Латвии и Эстонии. Это рычаг давления, который Москва наверняка попытается использовать - в этом нет никаких сомнений.
Каковы взгляды имперски настроенных активистов - как в Латвии, так и у нас? Журналист Тоомас Кюммель описывает это на примере трех персон: Андрей Мамыкин (бывший депутат Европарламента от Латвии, в 2020 году - помощник депутата Европарламента Яны Тоом), Олег Иванов (правая рука Айво Петерсона в движении Koos) и Олег Беседин (руководитель пропагандистского сообщества, Facebook-группы «Таллиннцы»).
Эти люди видят для Эстонии два сценария будущего: либо она станет пророссийским сателлитом наподобие Беларуси, либо эстонский народ и культура должны быть полностью уничтожены, а сами эстонцы - депортированы в Сибирь, желательно на Таймыр.
Это позиции, противоречащие Конституции Эстонии, к которым нельзя проявлять снисхождение. Наш ответ должен быть однозначным - противостоять любым проявлениям таких идей. Здесь речь не о свободе слова.
Имперские каналы необходимо закрыть - государство должно действовать решительно, включая давление на крупные аккаунты в социальных сетей. А пропагандистов с подобными взглядами следует выдворять за восточную границу.
Параллельно нужно активнее информировать русскоязычное население о событиях войны в Украине. В первую очередь страдают именно русскоязычные украинцы. «Ребята, что вы делаете?» - с изумлением спросила одна женщина в видео, обращаясь к российским оккупантам.
Правильный ответ таков: Москва пытается восстановить империю, где предателями считаются все, кто жил под другим флагом и имел лучший уровень жизни - с такими благами, как стиральные машины и широкоформатные цветные телевизоры.
Когда летом 2023 года украинские войска освободили село Работино, оттуда эвакуировали Оксану Храпач - одну из немногих жительниц, переживших оккупацию. Она вспоминала разговор весной 2022 года, когда в село вошли российские войска. Среди солдат был один, родом из оккупированной Донецкой области, которую они называют ДНР (Донецкая народная республика). Оксана спросила его, как живется в ДНР под российской властью. «Полная ж**а, - ответил солдат. - Теперь и у вас здесь так будет».