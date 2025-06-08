Нет никаких сомнений в том, что в противном случае это могло бы стать серьезным инструментом гибридной войны в руках Москвы. Особенно учитывая, что основной вопрос нынешних местных выборов - придут ли в Риге к власти силы, ориентированные на Восток, или же у власти останутся прозападные. Это имеет особое значение, поскольку значение Риги в Латвии даже превосходит значение Таллинна в Эстонии.

Тем не менее, события в Латвии следует внимательно отслеживать. Все, что происходит у наших южных соседей, рано или поздно повторится и у нас. Хотя с геополитической точки зрения Литва может представлять для России даже больший интерес, граждан России все же больше проживает именно в Латвии и Эстонии. Это рычаг давления, который Москва наверняка попытается использовать - в этом нет никаких сомнений.

Каковы взгляды имперски настроенных активистов - как в Латвии, так и у нас? Журналист Тоомас Кюммель описывает это на примере трех персон: Андрей Мамыкин (бывший депутат Европарламента от Латвии, в 2020 году - помощник депутата Европарламента Яны Тоом), Олег Иванов (правая рука Айво Петерсона в движении Koos) и Олег Беседин (руководитель пропагандистского сообщества, Facebook-группы «Таллиннцы»).