Крупный автоконцерн будет производить беспилотники в Украине

Renault будет сотрудничать с французскими малым и средним оборонными предприятиями, чьи производственные линии будут расположены «в нескольких десятках или сотнях километров от фронта». В своем пресс-релизе автоконцерн подтвердил, что с ним связалось правительство, но заявил, что «на данном этапе решение еще не принято».

О том, что неназванный французский автопроизводитель будет производить беспилотники в Украине, 6 июня объявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Он назвал это «выигрышным для всех» партнерством, но автопроизводителя не уточнил, сказав, что «их дело объявить об этом».