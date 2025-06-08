Сборная Эстонии по художественной гимнастике вновь оказалась в шаге от пьедестала на чемпионате Европы.

Сборная Эстонии по художественной гимнастике (групповые упражнения, мастерский класс) вновь оказалась в шаге от пьедестала на чемпионате Европы, который прошел в Таллинне. В упражнениях с мячом и обручем команда заняла четвертое место.
Накануне, в многоборье, эстонская сборная остановилась в 0,35 балла от бронзы
В воскресенье в финале упражнения с тремя мячами и двумя обручами команда Эстонии получила 25,050 балла – до бронзы не хватило лишь 0,3 балла. Чемпионками Европы в этом виде стали гимнастки из Испании (27,700 балла), серебро взяла Украина (26,250 балла), а бронзу завоевала Германия (25,350 балла).
В финале упражнения с лентами сборная Эстонии набрала 22,850 балла и заняла пятое место. Золото в этом виде вновь завоевала команда Испании (25,300 балла), серебряные медали достались Франции (24,650 балла), а бронзовые - Италии (23,800 балла).
В состав сборной Эстонии по групповым упражнениям входят Элис Кретелле Кукк, Камила Григоренко, Полина Тубалева, Йоханна Симоне Пертенс, Ника Оборская и Ксения Ожигина. Тренеры команды - Ирина Стадник и Юлия Темушкина.
«Перед чемпионатом Европы наша цель была попасть в шестерку сильнейших в многоборье и выйти хотя бы с одной программой в финал, но получилось, что мы пробились сразу в два финала. Это отличная работа, и мы очень гордимся собой!» – сказала Камила Григоренко.
«Самое сложное было то, что вчера нам не удалось завоевать медаль - она была всего в 0,3 балла от нас. Сегодня мы очень хотели получить медаль! В упражнении с лентами у нас не все получилось - были более сильные команды, но в упражнении с мячом и обручем не было Италии, и мы думали, что наши шансы выше. И мы действительно выступили хорошо, но опять эти 0,3 балла!»
«Я считаю, что это здорово, потому что мы заявляем о б Эстонии миру! Наша маленькая страна, о которой никто не знал, а теперь Эстония заняла первое место во Франции, стала второй на Кубке Европы, и теперь вот такие результаты. Это очень приятно!» - добавила она.
Тренер призналась, что первое ощущение сейчас - разочарование.
«Аппетит приходит во время еды. Хотя мы выполнили поставленные цели и заняли четвертое место, все равно хочется медаль! Просто не повезло. Обидно, что призовое место ускользнуло с таким маленьким отрывом», - отметила Ирина Стадник.
«Сейчас нам грустно. Но я думаю, что позже придет и радость. После вчерашнего сначала было разочарование и усталость, уже не было сил. Но вечером с Юлией мы сказали друг другу, что завтра выложимся и поборемся за первое место. Мы боремся, мы стараемся, мы не сдаемся. Сегодня у нас была именно такая цель».
То, что в многоборье команда осталась без медали, в итоге помогло девочкам настроиться на финалы отдельных видов.
«Это им немного помогло, ведь вчера мы не ожидали медали. Поэтому сегодня они больше поверили в себя, знали, что могут и способны», - сказала Стадник.
«Сил сегодня уже было не так много, поэтому мы много с ними разговаривали. Просили собраться, быть смелыми, выйти и показать все, на что способны! Думаю, да, сегодня они действительно поверили в себя сильнее».
И гимнастки, и тренеры высоко оценили публику, пришедшую поддержать спортсменок на Unibet Arena.
«Домашний чемпионат Европы стал для нас потрясающим опытом. Если на других соревнованиях в зале всего один эстонский флаг, то сейчас весь зал - за Эстонию... это совершенно другие ощущения. Невероятно, как нас поддерживали!» - эмоционально поделилась Григоренко.
«Мне очень понравилась поддержка зрителей, это было так здорово! Весь зал так нас подбадривал, что у меня по коже пошли мурашки! – добавила Ирина Стадник. – Девочки, конечно, волновались, потому что выступать перед домашней публикой очень сложно, но в то же время они пришли из дома, утром пообщались с родителями – может быть, это немного помогло им чувствовать себя свободнее. Было бы замечательно, если бы нам еще раз удалось провести такие соревнования, это помогло бы развивать художественную гимнастику и популяризировать этот вид спорта. В зале было очень много зрителей!»
Теперь сборную Эстонии по групповым упражнениям ждет небольшой отдых, после чего начнется подготовка к чемпионату мира, который пройдет в августе.
На домашнем чемпионате Европы сборная Эстонии трижды финишировала на четвертом месте – групповые упражнения в многоборье, групповые упражнения с мячом и обручем, а также юниорская сборная в упражнениях с обручем остались без медалей. В упражнении с лентой национальная команда заняла пятое место, а юниорская сборная – шестое место в упражнении с булавами.
Среди индивидуальных гимнасток Анетте Вахер заняла 22-е место, Валерия Валасевич – 28-е.