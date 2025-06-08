Сборная Эстонии по художественной гимнастике вновь оказалась в шаге от пьедестала на чемпионате Европы.

«Я считаю, что это здорово, потому что мы заявляем о б Эстонии миру! Наша маленькая страна, о которой никто не знал, а теперь Эстония заняла первое место во Франции, стала второй на Кубке Европы, и теперь вот такие результаты. Это очень приятно!» - добавила она.

Тренер призналась, что первое ощущение сейчас - разочарование.

«Аппетит приходит во время еды. Хотя мы выполнили поставленные цели и заняли четвертое место, все равно хочется медаль! Просто не повезло. Обидно, что призовое место ускользнуло с таким маленьким отрывом», - отметила Ирина Стадник.

«Сейчас нам грустно. Но я думаю, что позже придет и радость. После вчерашнего сначала было разочарование и усталость, уже не было сил. Но вечером с Юлией мы сказали друг другу, что завтра выложимся и поборемся за первое место. Мы боремся, мы стараемся, мы не сдаемся. Сегодня у нас была именно такая цель».

То, что в многоборье команда осталась без медали, в итоге помогло девочкам настроиться на финалы отдельных видов.

«Это им немного помогло, ведь вчера мы не ожидали медали. Поэтому сегодня они больше поверили в себя, знали, что могут и способны», - сказала Стадник.