Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг по пути в Газу

Судно под присмотром военных направлено к берегам Израиля, его пассажиры при этом не пострадали, заявил израильский МИД в ночь на понедельник, 9 июня, в соцсети X.

Согласно заявлению ведомства, пассажиры «Мадлин» вернутся в свои родные страны, а гуманитарная помощь, находившаяся на борту, будет отправлена в сектор Газа по «настоящим гуманитарным каналам». При этом представители Израиля не указали, что произойдет с самим судном, которое попыталось прорвать морскую блокаду.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

Ранее не допустить прибытия «Мадлин» к берегам палестинской территории распорядился министр обороны Израиля Исраэль Кац.