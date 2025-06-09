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Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг по пути в Газу

Экоактивистка Грета Тунберг на борту судна «Мадлин».

Военно-морские силы Израиля перехватили следовавшее в сектор Газа судно «Мадлин» (Madleen) с гуманитарной помощью на борту и активистами, среди которых шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Судно под присмотром военных направлено к берегам Израиля, его пассажиры при этом не пострадали, заявил израильский МИД в ночь на понедельник, 9 июня, в соцсети X.

Согласно заявлению ведомства, пассажиры «Мадлин» вернутся в свои родные страны, а гуманитарная помощь, находившаяся на борту, будет отправлена в сектор Газа по «настоящим гуманитарным каналам». При этом представители Израиля не указали, что произойдет с самим судном, которое попыталось прорвать морскую блокаду.

Ранее не допустить прибытия «Мадлин» к берегам палестинской территории распорядился министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Антисемитке Грете и ее спутникам, рупорам пропаганды ХАМАС, я говорю ясно: разворачивайтесь, вы не достигнете Газы», - говорилось в заявлении, которое опубликовал офис министра.

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