Видео Алькарас стал победителем самого продолжительного в истории финала «Ролан Гаррос»

Одну из самых захватывающих встреч в истории тенниса начал вести Синнер: он выиграл первые два сета и был близок к своей первой победе на «Ролан Гаррос». К этому моменту матч продолжался уже две часа двенадцать минут.

Однако Алькарас переломил ход игры. Он взял третий сет, который стал самым коротким в поединке и завершился за пятьдесят одну минуту. Два последних сета превратились в настоящий подарок для любителей тенниса: благодаря четвертому сету Алькарас сравнял счет, а в решающем пятом для определения победителя понадобился тай-брейк.

В тай-брейке Алькарас продемонстрировал абсолютное преимущество: испанец повел 7:0 в укороченной игре, которая продолжалась до десяти очков. После этого Синнер сумел взять два подряд розыгрыша, но спасти матч ему уже не удалось — Алькарас выиграл тай-брейк со счетом 10:2.

Таким образом, в 22 года Алькарас уже пять раз выходил в финал турнира «Большого шлема» и во всех случаях становился победителем. Впервые он выиграл US Open в 2022 году, затем одержал победу на Уимблдоне в 2023 году, а в 2024-м стал чемпионом Франции и вновь триумфировал на Уимблдоне, после чего повторил успех на «Ролан Гаррос». На Australian Open его лучший результат — выход в четвертьфинал в этом и прошлом году.

Это был самый продолжительный мужской финал в истории Открытого чемпионата Франции. Предыдущий рекорд был установлен в 1982 году, когда подросток Матс Виландер победил Гильермо Виласа со счетом 1:6, 7:6 (6), 6:0, 6:4. Тогда матч длился четыре часа сорок две минуты.