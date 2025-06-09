Экспорт продолжает расти: узнайте, какие эстонские товары пользуются за рубежом наибольшим спросом

По данным Департамента статистики, в апреле 2025 года экспорт товаров вырос на 3%, импорт - на 1%. Товаров было экспортировано в текущих ценах примерно на 1,6 миллиарда евро и импортировано примерно на 1,9 миллиарда евро.
Дефицит товарооборота составил 332 миллиона евро, что на 13 миллионов меньше, чем в апреле прошлого года.
Аналитик группы внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что наибольшие изменения в апреле наблюдались в товарообмене с третьими странами.
Экспорт в страны Европейского союза вырос на 8%, импорт из них сократился на 1%. При этом в страны, не входящие в Европейский союз, экспортировали на 10% меньше товара и импортировали из них на 16% больше. На это повлияло снижение экспорта в Соединенные Штаты Америки, Россию и Сингапур, а также увеличение импорта из Турции и Швейцарии по сравнению с прошлым годом», - пояснила Леппметс.
По сравнению с тем же месяцем 2024 года в апреле этого года экспорт товаров эстонского производства вырос на 2%. Доля товаров эстонского производства по сравнению с прошлым годом не изменилась и составила в апреле 64% от общего объема экспорта.
Больше всего в апреле вырос экспорт транспортных средств
Больше всего в апреле экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), древесину и изделия из древесины (11%), а также транспортные средства (11%). В годовом сравнении более всего вырос экспорт из Эстонии транспортных средств (на 34 миллиона евро, т.е. 24%), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 27 миллионов евро, т.е. 15%). Более всего, а именно на 60 миллионов евро (41%), сократился экспорт минеральной продукции.
В апреле основными партнерами по экспорту были Финляндия (15% от общего объема экспорта), Латвия (11%) и Литва (10%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, а в Латвию и Литву - транспортные средства. За год экспорт товаров вырос больше всего в Литву (на 31 миллион евро) и Латвию (на 30 миллионов евро), куда больше, чем в прошлом году, экспортировали транспортные средства. Экспорт товаров уменьшился больше всего в Соединенные Штаты Америки (на 33 миллиона евро), куда ввозилось меньше минеральной продукции.
Больше всего вырос импорт товаров из Латвии
В апреле из товаров больше всего импортировали транспортные средства (15% от общего объема импорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), а также электрооборудование (12%). По сравнению с апрелем 2024 года более всего, а именно на 40 миллионов евро (17%), вырос импорт транспортных средств. Больше всего сократился импорт в Эстонию минеральной продукции (на 41 миллион евро, т.е. 21%).
Больше всего товаров в апреле было импортировано из Латвии (12% от общего объема импорта), Германии (11%), Финляндии (10%) и Литвы (10%). Из Латвии, Финляндии и Литвы больше всего ввозилось минеральной продукции, из Германии - транспортных средств. По сравнению с апрелем прошлого года импорт товаров увеличился больше всего из Латвии (на 36 миллионов евро), откуда импортировали больше минеральной продукции. Больше всего, а именно на 23 миллиона евро, уменьшился импорт товаров из Литвы, откуда ввозилось меньше минеральной продукции.
Начиная с 2025 года Департамент статистики Эстонии использует при составлении статистики импорта Европейского союза детальные данные других государств-членов и их оценки об экспорте в Эстонию. Данные прошли валидацию Департаментом статистики и дополнены административными данными. Данные 2025 года по новой методике были впервые опубликованы 12 марта 2025 года. Подробнее об изменениях можно прочесть здесь.
Департамент статистики собирает и анализирует данные по внешней торговле по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего положения дел у экспортирующих и импортирующих предприятий Эстонии.