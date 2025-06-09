Экспорт продолжает расти: узнайте, какие эстонские товары пользуются за рубежом наибольшим спросом

Дефицит товарооборота составил 332 миллиона евро, что на 13 миллионов меньше, чем в апреле прошлого года.

Аналитик группы внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что наибольшие изменения в апреле наблюдались в товарообмене с третьими странами.

Экспорт в страны Европейского союза вырос на 8%, импорт из них сократился на 1%. При этом в страны, не входящие в Европейский союз, экспортировали на 10% меньше товара и импортировали из них на 16% больше. На это повлияло снижение экспорта в Соединенные Штаты Америки, Россию и Сингапур, а также увеличение импорта из Турции и Швейцарии по сравнению с прошлым годом», - пояснила Леппметс.

По сравнению с тем же месяцем 2024 года в апреле этого года экспорт товаров эстонского производства вырос на 2%. Доля товаров эстонского производства по сравнению с прошлым годом не изменилась и составила в апреле 64% от общего объема экспорта.

Больше всего в апреле вырос экспорт транспортных средств

Больше всего в апреле экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), древесину и изделия из древесины (11%), а также транспортные средства (11%). В годовом сравнении более всего вырос экспорт из Эстонии транспортных средств (на 34 миллиона евро, т.е. 24%), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 27 миллионов евро, т.е. 15%). Более всего, а именно на 60 миллионов евро (41%), сократился экспорт минеральной продукции.