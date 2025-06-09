«Круговорот песка в природе». Куда уехал мазут с черноморских пляжей

25 января жители Семикаракорска съехались к местному частному полигону, узнав, что анапский мазут везут именно туда. Полигон находится в четырех километрах от города, туда должны были сгрузить 52 тысячи тонн замазученного песка из Анапы. Жители перегородили дорогу и не пустили грузовики на полигон.

Уже на следующий день в город приехал исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь и встретился с гражданами. Он запретил привозить грязный песок из соседнего Краснодарского края: в итоге из 52 тысяч тонн на полигон успели попасть всего около 1800 тонн. Чтобы убедиться, что песок больше не завозят, местные жители установили у полигона круглосуточные дежурства. Прекратили их только в мае, когда страсти в городе поутихли и для дежурств перестало хватать волонтеров. Все это время люди ждали, что песок с мазутом с полигона вывезут - такое обещание им дали чиновники.

Активисты из Семикаракорска, с которыми поговорила Би-би-си, подчеркивают, что действуют только законными методами.

«Мы никакой политики не примешиваем. У нас просто вопрос права граждан на благоприятную окружающую среду: ведь от этого зависит сохранение здоровья людей, - в конце мая рассказала Би-би-си местная жительница Алевтина (имя изменено). - Мы во все колокола бьем, но на жалобы отовсюду приходят отписки: все нормально, все хорошо, и разорвать этот круг мы не можем».