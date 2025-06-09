«Круговорот песка в природе». Куда уехал мазут с черноморских пляжей

После аварии в Керченском проливе, где затонули два танкера, с пляжей вокруг Анапы собрали 160 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Би-би-си изучила по госконтрактам, куда увозят зараженный песок и что с ним потом делают.
Оказалось, что его сваливают на неприспособленных для этого площадках под открытым небом - в основном в небольших поселках, где испарения отравляют воздух и вредят местным жителям.
Хутор Воскресенский: «Хотели дышать чистым морским воздухом»
Дмитрий с семьей переехал в Краснодарский край из Сибири в позапрошлом году. У них с женой трое детей: старшему шесть, среднему три года, а младший родился уже здесь, под Анапой, в хуторе Воскресенском. Это место семья выбрала для жизни потому, что здесь они могли позволить себе купить жилье.
Воскресенский находится не прямо на побережье, но очень близко - рядом с железнодорожной станцией, до пляжа на машине несколько минут. Именно сюда - на участок местной промзоны, который давно пустовал, - власти решили свозить замазученный песок с анапских пляжей.
«Супруга хотела рядом с морем жить, чтобы недалеко было ездить купаться, - рассказывает Дмитрий. - Чтобы дети жили у моря, дышали чистым морским воздухом. А в итоге тут такая ситуация с мазутом».
Дмитрий живет рядом с промзоной, которая по площади больше самого хутора. На ней расположен завод кровельных материалов и производство плитки, другие предприятия и товарные базы, а теперь и свалка песка с мазутом - власти настаивают, что она временная.
Всего в Воскресенском живет больше двух тысяч человек. Возле промзоны концентрация жителей самая высокая: там стоят две пятиэтажки. Остальные хуторяне живут в основном в частных домах. А еще в 350 метрах от промзоны расположен детский сад.
С первых же дней нефтяного разлива в Черном море волонтеры (а позже - и сотрудники МЧС) начали собирать с берега мазут. В мае МЧС озвучило цифру: на пляжах собрали 163 тысячи тонн песка, загрязненного нефтепродуктами.
А хутор Воскресенский теперь играет роль распределительного хаба, куда свозят испачканный мазутом песок с пляжей, чтобы дальше развозить на утилизацию. Его сваливают на асфальтированную площадку. И там выросли горы песка - каждая размером с двухэтажный дом. Некоторые кучи сверху прикрыты чем-то, похожим на пленку, другие стоят открытые. Жители иногда подходят к территории, чтобы сфотографировать песок: это не сложно, потому что она толком ничем не огорожена. В последний раз - в конце мая - к ним подъехал какой-то человек на машине и заставил прекратить съемку.
Привозить туда песок начали 27 декабря. Поначалу его обещали вывезти до 1 апреля. Позже срок сдвинулся на 15 апреля. Потом заговорили о конце мая, но начался июнь, а активисты все еще наблюдают в промзоне горы песка. Власти рапортуют, что в мае оттуда вывезли 35 тысяч тонн.
Тем временем жители Воскресенского уверяют, что в хуторе регулярно пахнет нефтепродуктами.
«Роспотребнадзор не дает нам цифры, что у нас в пределах нормы, что выше, - жалуется местная жительница Ксения (имя изменено). - Они нам просто пишут, что у нас все в порядке. А я думаю, там [показатели опасных веществ] зашкаливают. Все болеют в Воскресенском. Я когда оттуда прихожу, я откашливаюсь. И люди жалуются, что у них кашель».
Работа с нефтепродуктами ассоциируется с респираторными заболеваниями: им, например, подвержены люди, занимающиеся ликвидацией нефтяных разливов.
«Этот запах имеют полиароматические углеводороды, - объяснил Би-би-си эколог Дмитрий Лисицын. - А это очень вредные, канцерогенные вещества, то есть могут довольно быстро приводить к возникновению различных очень плохих заболеваний, в том числе рака. Помимо того, там есть очень многие вредные вещества, которые улетучиваются и даже и запаха не имеют».
Важно и то, что при повышении температуры выделение опасных веществ происходит интенсивнее. За зиму и весну песок вывезти не успели, началось лето: в Анапе 25 градусов тепла, прогноз обещает 30.
Проблема с испарениями так серьезна еще и потому, что замазученный песок хранится на открытом воздухе. «Существуют быстровозводимые ангары, которые за два-три дня собираются. И вообще, прошло много времени. Вполне можно было уже найти более приемлемое место, которое уже отвечает всем требованиям законодательства», - рассуждает эколог.
Ксения - из активных жителей Воскресенского, она пишет жалобы и ходит на приемы к местным чиновникам, пытаясь решить проблему с песком. Она настаивает, что складировать опасные отходы на этой площадке незаконно: «Эта промзона, которую они считают отхожим местом, по назначению земли - склад. Назначение земли не позволяет там хранить такие опасные отходы, да и вообще отходы». Действительно, в кадастре не указано, что эта земля предназначена для хранения мусора.
Дмитрий иногда ходит фотографировать кучи песка - только там, в непосредственной близости от промзоны, он и чувствует запах нефтепродуктов. При этом его дети уже два месяца кашляют и никак не вылечат насморк. «Мы грешили на вирус в детском саду, но может, это частично от этого, что они дышать этим стали», - рассуждает он.
На этот сезон власти закрыли все пляжи Анапы - они объявлены опасной зоной, там нельзя не только купаться, но даже просто находиться у воды. Но Дмитрий от идеи лета на море не отказывается. «Сейчас чистят пляжи активно, если будут чистые - почему бы не сходить искупаться, - рассуждает он. - Вода с нефтью не смешивается, риск - просто замазаться в мазуте. Я из простой рабочей семьи, как говорится, танки грязи не боятся».
Роспотребнадзор считает иначе: ведомство настаивает, что не только песок, но и морская вода у побережья Анапы сейчас не соответствует нормам для купания и отдыха.
Как происходит утилизация
Хутор Воскресенский - это бутылочное горлышко всей системы сбора загрязненного песка и грунта на Черноморском побережье, который туда свозили как минимум с 16 точек сбора вдоль побережья, выяснила Би-би-си, изучив госконтракты на утилизацию песка.
Из Воскресенского песок должны были развозить дальше - в основном на полигоны в небольших населенных пунктах в Краснодарском крае и Ростовской области. Всего Би-би-си удалось найти девять таких объектов. Там этот песок должны были захоронить с учетом правил безопасности или переработать.
На Воскресенском система дала сбой. В пиковые моменты в январе там накопилось около 125 тысяч тонн отходов. Ликвидация там свалки песка должна была завершиться до 1 апреля, но в середине апреля там еще хранилось около 67 тысяч тонн. Там же песок пытались очистить с помощью установки грохот (специальное оборудование для измельчения) - эта установка по сути механически отделяет песок от застывших крошек мазута.
Степень такой очистки довольно низкая, сказал Би-би-си эколог Дмитрий Лисицын: «Такой песок после обработки вряд ли можно будет даже в строительстве использовать, то есть надо очищать дальше».
За утилизацию отвечают пять компаний - четыре из них из Краснодарского края и одна из Ростовской области. Большинство из них существуют 20 и более лет и занимались переработкой отходов.
Один из небольших поселков, куда по контрактам должны свозить и утилизировать грязный песок - это хутор Белый в Темрюкском районе, где проживают почти две тысячи жителей. Туда свозит свой мазут компания «Биопотенциал» - она получила больше всех контрактов по ликвидации последствий катастрофы. Перерабатывает она песок, судя по публичным заявлениям, в близлежащем поселке Афипский, который насчитывает почти 24 тысячи жителей.
В госконтрактах не уточняется, как именно должен перерабатываться замазученный песок, но некоторые компании рассказывают о своих подходах. «Биопотенциал» для этого использует установку термической обработки. После нее около 30% загрязненного песка отправляется на строительство. Как утверждает компания, в день перерабатывается по 200 тонн песка.
Еще один такой поселок - это станица Холмская, где проживают почти 19 тысяч человек. Там песок складируют на территории металлургического завода.
Самым крупным городом, где собираются утилизировать песок, стал Новороссийск. Туда свозят песок, очищенный грохотом. Дальше его планируют использовать для тушения пожаров, реконструкции мусорных полигонов и устройства оснований дорог. После лабораторных исследований он был признан нетоксичным, заверяют власти.
Единственная компания из числа подрядчиков, которая столкнулась со шквалом критики, - это «Южный город» из Ростова. Компания свозила замазученный песок к городу Семикаракорску - еще одному бутылочному горлышку этой системы. Но после публичного скандала компания вынуждена вывозить из города песок на площадку «Биопотенциала», который будет заниматься его переработкой.
«Южный город» собиралась вывезти этот песок в том числе в поселок Трусово в Астраханской области и в саму Астрахань. Но местные власти не поддержали этот план.
Сейчас замазученный песок на побережье обнаруживают все реже, но продолжается уборка замазученного грунта со дна водоемов. Так, 3 июня специалисты собрали 92 мешка мазутной смеси в районе устья реки Можепсин в Анапе.
Человечество придумало способы обезвреживать токсичные нефтяные отходы, но все они довольно дорогие и сложные, рассказал Би-би-си эколог Дмитрий Лисицын. Технологии, которая была бы внедрена в повседневную практику, до сих пор не существует. «Их широкому применению препятствует их дороговизна и отсутствие должного контроля», - объясняет Лисицын.
Как пример он приводит технологию, при которой запачканный нефтью грунт смешивают с торфом, добавляя катализатор. В результате химической реакции земля обезвреживается - по крайней мере, в лаборатории. Но на практике холод или дождь могут помешать реакции произойти: то есть использовать эту технологию сложно, даже если добросовестно пытаться.
То же касается и термической обработки песка, которую обещает «Биопотенциал». Да, после нее песок, скорее всего, будет пригоден для строительства. Но термообработка дает выбросы в атмосферу: их можно минимизировать, но это дорого.
По словам Лисицына, на Сахалине даже те фирмы, которые владеют технологиями обезвреживания нефтепродуктов, предпочитают не заморачиваться. Вместо этого они устраивают свалки, что намного проще, и часто не встречают противодействия чиновников. Он описывает схему так: большие нефтедобывающие компании «просто платят мелким компаниям, которые за деньги забирают эти отходы и с ними всю ответственность, в том числе репутационные риски».
«В каком-то месте есть активные граждане, которые возмутятся, и все можно будет отыграть назад, а где-то и нет таких граждан, либо их каким-то образом нейтрализуют, — рассуждает эколог. — Здесь не хватает контролирующей силы государства, чтобы не позволять наживаться тем, кто только на это и нацелен».
Семикаракорск: город, который отослал мазут обратно
Семикаракорск - 20-тысячный город на Дону в Ростовской области - оказался площадкой для редких в военное время в России протестов. К этому возмущению власти прислушались.
25 января жители Семикаракорска съехались к местному частному полигону, узнав, что анапский мазут везут именно туда. Полигон находится в четырех километрах от города, туда должны были сгрузить 52 тысячи тонн замазученного песка из Анапы. Жители перегородили дорогу и не пустили грузовики на полигон.
Уже на следующий день в город приехал исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь и встретился с гражданами. Он запретил привозить грязный песок из соседнего Краснодарского края: в итоге из 52 тысяч тонн на полигон успели попасть всего около 1800 тонн. Чтобы убедиться, что песок больше не завозят, местные жители установили у полигона круглосуточные дежурства. Прекратили их только в мае, когда страсти в городе поутихли и для дежурств перестало хватать волонтеров. Все это время люди ждали, что песок с мазутом с полигона вывезут - такое обещание им дали чиновники.
Активисты из Семикаракорска, с которыми поговорила Би-би-си, подчеркивают, что действуют только законными методами.
«Мы никакой политики не примешиваем. У нас просто вопрос права граждан на благоприятную окружающую среду: ведь от этого зависит сохранение здоровья людей, - в конце мая рассказала Би-би-си местная жительница Алевтина (имя изменено). - Мы во все колокола бьем, но на жалобы отовсюду приходят отписки: все нормально, все хорошо, и разорвать этот круг мы не можем».
Время шло, но песок не вывозили. В апреле активные горожане записали обращение к Путину. За это на одну из активисток составили административный протокол по статье 20.2, как будто это была не запись видео, а несогласованный митинг. Правда, потом полиция закрыла это дело, не найдя состава правонарушения.
На другую местную активистку несколько раз составляли протоколы ГИБДД: она перекрывала въезд на свалку своим легковым автомобилем, чтобы не позволить въехать туда подозрительным машинам. Например, грузовикам с цистернами для жидких отходов.
Мазутный скандал потянул за собой другие открытия. Местный мусорный полигон работал десять лет, но никогда не привлекал внимания местных. А когда привлек, то оказалось, что песок с мазутом - вовсе не единственная проблема. Жители своими глазами увидели, что жидкие химические отходы выливают прямо в землю и присыпают грунтом, чтобы не было так заметно.
«Мы сами не специалисты, чтобы знать досконально, как должно быть. Но точно понятно, что должно быть не так, как на нашем полигоне: когда просто в землю выливают жидкие отходы и закапывают», - сказала Би-би-си активистка Алевтина.
Активисты были правы. 29 мая Росприроднадзор действительно нашел на полигоне нарушения. «При проверке полигона обнаружены многочисленные нарушения. В административной зоне вырыты котлованы, заполненные жидкими отходами. Никакой изоляции дна и стенок нет - отходы просто присыпаны сверху грунтом, чтобы скрыть нарушение», - сообщила в своих соцсетях глава ведомства Светлана Радионова.
Компанию, управляющую полигоном - «Южный город», ждут штрафы, возможно, даже приостановление деятельности. Ее также обяжут ликвидировать незаконные котлованы. В январе все эти нарушения не помешали «Южному городу» получить крупнейший за историю фирмы госконтракт - на утилизацию песка.
Что до песка из Анапы, то он пролежал в Семикаракорске целых четыре месяца: власти объясняли задержку тем, что не могут найти альтернативную площадку. Но в конце мая губернатор все-таки исполнил свое обещание: под камерами и наблюдением активистов песок начали вывозить. Полностью избавиться от него обещали за две недели. Везут его обратно в Краснодарский край. «Круговорот песка в природе», - мрачно шутят в ответ на эту новость в одном из анапских телеграм-каналов.
Как правильно утилизировать мазут?
С начала мазутного разлива власти повторяли, что это беспрецедентная авария, первый в мире разлив такого «тяжелого» топочного мазута. «Такой мазут застывает при температуре +25℃, по плотности почти как вода и тяжелее и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды», - сообщали в Минтрансе в начале января.
Однако и мировой, и российский опыт разливов мазута существует.
Более того, российское государство готовилось к таким катастрофам. У Минтранса есть написанный в 2009 году план ликвидации любых аварий, связанных с разливом нефтепродуктов (имеется в распоряжении Би-би-си).
«Почему-то о нем все забыли», - недоумевает эколог Дмитрий Лисицын. План действий в документе прописан четко, но, когда разлив действительно случился, власти действовали совершенно не так.
В документе сказано, что нужно как можно скорее огородить бонами загрязненную акваторию и начать сбор нефтепродуктов с поверхности воды специальными судами-нефтемусоросборщиками. Но в реальности боны появились только вокруг выброшенной на берег кормы «Волгонефти-239» и только 11 января, почти через месяц после катастрофы. А вокруг мазутного пятна в открытом море они не появились вообще - хотя сразу после аварии именно там и был самый важный участок их применения, добавляет эколог.
«Мазут, как и нефть, плавает по поверхности воды сразу после разлива. Но это не происходит бесконечно, - рассказал Би-би-си Лисицын. Позже мазут опускается ниже, в толщу воды или на дно. - Именно поэтому крайне важно локализовать нефтеразлив (то есть ограничить распространение нефтяного пятна - Би-би-си) и начать сбор с поверхности воды как можно раньше».
Если бы мазут собрали в самом начале разлива, пока он еще не дошел до берега, то утилизировать тонны песка вообще бы не пришлось.
Эколог много лет прожил на Сахалине, поэтому участвовал в ликвидации разлива у его берегов в 2015 году. Тогда грунт, загрязненный мазутом, собрали и просто сбросили в шламонакопитель, то есть котлован для отходов добычи полезных ископаемых. «У нас нефтедобывающий регион, так что загрязненный нефтепродуктами грунт - очень распространенный вид промышленных отходов на Сахалине. И имеется длинная история обращения с такими отходами, - объяснил Лисицын. - Но это не значит, что у нас с ними обращаются хорошо. Это огромная экологическая проблема для нашего острова».
На Сахалине жители тоже получали свалку с ядовитыми отходами на своем заднем дворе. Такой полигон оказался рядом с одним из последних сел вымирающего коренного народа уйльта. В 2017 году «Эковахта Сахалина» добилась закрытия свалки. Но в 2022-м российские власти объявили «Эковахту» «иноагентом», после чего организации пришлось закрыться.
Добровольцы, собиравшие мазут, разъехались из Анапы. Многие волонтерские штабы закрылись. Но катастрофа не закончилась: власти обещают закончить откачку мазута с затонувших танкеров и поднять их из воды только в 2026 году. 1 июня анапчане записали видеообращение к федеральным властям, заявив, что эти сроки неприемлемы.
«Прошло полгода со дня аварии, но обломки танкеров с мазутом, лежащих на дне моря, до сих пор продолжают отравлять экосистему Черного моря и побережья», - заявили участники обращения. Люди находят свежие нефтяные пятна на поверхности воды, в мае сообщали о новых выбросах на пляж после шторма. Они боятся, что в жару течь из танкеров начнет сильнее.
Но, пока одни анапчане переживают, другие уже купаются на формально закрытых пляжах и ложатся загорать прямо у сетки, предназначенной для сбора мазута.
Редактор текста: Ольга Шамина