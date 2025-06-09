«Конечно. Это проблема. Это негативно влияет на доверие не только к нашим санкциям, но и к другим мерам, направленным против России и в поддержку Украины. Мы неоднократно заявляли, что будем помогать Украине и поставлять ей истребители, ракеты большой дальности и боеприпасы. Однако мы не выполняем эти обещания», - заявил Науседа в интервью немецкой газете Bild.

Он сказал это, отвечая на вопрос, подорвал ли доверие к Европе угрожавший России санкциями канцлер Германии Фридрих Мерц, поскольку эти санкции не были применены.

Глава государства упомянул Балтийские и Северные страны, которые, по его словам, решительно поддерживают борьбу Украины.

«В этом плане Балтийские и Северные страны, вероятно, являются хорошим примером того, как при наличии сильной политической воли можно помогать Украине. Техника и боеприпасы нужны украинцам сейчас, а не завтра», — отметил Науседа.

В мае лидеры ЕС надеялись, что им удастся договориться с США о новых жестких санкциях против Москвы, которая не проявляет желания объявлять о прекращении огня и серьезно договариваться о прекращении войны в Украине.

Кроме того, законодатели США также все чаще призывают усилить санкционное давление. Однако, не желая навредить переговорам между Россией и Украиной, глава Белого дома Дональд Трамп откладывает их введение.

Президент США не только не отреагировал никакими санкциями на военные действия Кремля, который продолжает активно атаковать и бомбить Украину, но и выразил недовольство прямолинейностью президента Украины Владимира Зеленского.