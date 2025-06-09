Вечно молодой Криштиану Роналду снова обновил мировые рекорды, а сборная Португалии завоевала исторический титул

В финале Лиги наций сборная Португалии дважды по ходу матча уступала, но сумела найти ответ на оба гола Испании и в серии пенальти не допустила ни одной ошибки.
Действующий чемпион Европы Испания вышла вперед на 21-й минуте: неразберихой в штрафной Португалии воспользовался Мартин Субименди. Однако преимущество продержалось лишь пять минут — лучший игрок матча Нуну Мендеш ворвался в штрафную и мощным низовым ударом поразил ворота.
На перерыв команды ушли при счете в пользу Испании: на 45-й минуте Микель Ойарсабаль вновь вывел свою команду вперед. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отреагировал в перерыве двумя заменами: вместо Жоау Невеша и ярко проявившего себя в полуфинале Франсишку Консейсау на поле вышли Нельсон Семеду и Рубен Невеш.
Эти перестановки оказались весьма результативными. Если в первом тайме преимуществом владела скорее Испания (владение мячом 58:42, удары по воротам 7:2), то после перерыва игра выровнялась, и Португалия стала действовать увереннее. Испанцы по-прежнему атаковали, но голкипер Диогу Кошта уверенно контролировал ситуацию.
Один из ключевых моментов матча произошел на 61-й минуте: сорокалетний Криштиану Роналду оказался в нужное время в нужном месте, удачно оттеснил Марка Кукурелью и с нескольких метров отправил мяч в сетку после отскока.
Для капитана сборной Португалии это был 221-й матч и 138-й гол за национальную команду. Оба показателя стали новыми мировыми рекордами, побив прежние, установленные всего четыре дня назад, когда Роналду оформил победный гол в полуфинальной встрече с Германией.
Пять лучших игроков мира по числу матчей за сборную:
Криштиану Роналду (Португалия) – 221
Бадер Аль-Мутава (Кувейт) – 196*
Сох Чин Анн (Малайзия) – 195*
Лионель Месси (Аргентина) – 191
Лука Модрич (Хорватия) – 186
Пять лучших бомбардиров сборных в истории:
Криштиану Роналду (Португалия) – 138
Лионель Месси (Аргентина) – 112
Али Даеи (Иран) – 108*
Сунил Чхетри (Индия) – 95
Мохтар Дахари (Малайзия) – 89*
* завершил карьеру
Игра Роналду завершилась на 88-й минуте из-за травмы - его заменил Гонсалу Рамуш. В дополнительное время самым опасным на поле был вышедший на замену Рафаэл Леау, действовавший на левом фланге Португалии. Тем не менее ни одна из команд не смогла создать по-настоящему хороший голевой момент, и победитель определился в серии пенальти.
Все пять игроков сборной Португалии (Гонсалу Рамуш, Витинья, Бруну Фернандеш, Нуну Мендеш и Рубен Невеш) реализовали свои удары, причем вратарь Испании Унаи Симон ни разу не был близок к отражению мяча.
Трое первых испанских пенальтистов (Микель Мерино, Алекс Баэна и Иско) били точно, однако четвертый - Альваро Мората - нанес слабый удар, который отразил Диогу Кошта. За этим последовал точный пенальти Невеша, радостные эмоции португальцев и победные слезы Роналду.
Это был четвертый розыгрыш Лиги наций среди мужчин. Сборная Португалии вошла в историю, став первым двукратным победителем турнира: ранее она завоевала титул в 2019 году. В промежутках между триумфами португальцев трофей выигрывали сборные Франции и Испании.
Финалы Лиги наций:
2019 год: Португалия – Нидерланды 1:0
2021 год: Франция – Испания 2:1
2023 год: Испания – Хорватия 0:0, пен. 5:4
2025 год: Португалия – Испания 2:2, пен. 5:3