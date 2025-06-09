Вечно молодой Криштиану Роналду снова обновил мировые рекорды, а сборная Португалии завоевала исторический титул

Действующий чемпион Европы Испания вышла вперед на 21-й минуте: неразберихой в штрафной Португалии воспользовался Мартин Субименди. Однако преимущество продержалось лишь пять минут — лучший игрок матча Нуну Мендеш ворвался в штрафную и мощным низовым ударом поразил ворота.

На перерыв команды ушли при счете в пользу Испании: на 45-й минуте Микель Ойарсабаль вновь вывел свою команду вперед. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отреагировал в перерыве двумя заменами: вместо Жоау Невеша и ярко проявившего себя в полуфинале Франсишку Консейсау на поле вышли Нельсон Семеду и Рубен Невеш.

Эти перестановки оказались весьма результативными. Если в первом тайме преимуществом владела скорее Испания (владение мячом 58:42, удары по воротам 7:2), то после перерыва игра выровнялась, и Португалия стала действовать увереннее. Испанцы по-прежнему атаковали, но голкипер Диогу Кошта уверенно контролировал ситуацию.

Один из ключевых моментов матча произошел на 61-й минуте: сорокалетний Криштиану Роналду оказался в нужное время в нужном месте, удачно оттеснил Марка Кукурелью и с нескольких метров отправил мяч в сетку после отскока.

Для капитана сборной Португалии это был 221-й матч и 138-й гол за национальную команду. Оба показателя стали новыми мировыми рекордами, побив прежние, установленные всего четыре дня назад, когда Роналду оформил победный гол в полуфинальной встрече с Германией.