В Таллинне во время крупных мероприятий на Певческом поле выставят на линии автобусы большей вместимости

«Крупные летние мероприятия привлекают в город десятки тысяч людей, и наша цель - обеспечить, чтобы любители таких вечеринок могли безопасно и комфортно добираться на концерты и обратно домой. Мы увеличиваем пропускную способность там, где это больше всего нужно», - сказал вице-мэр Кристьян Ярван.

Учитывая имеющиеся ресурсы муниципальной компании Tallinna Linnatransport, на автобусных маршрутах № 5, 8, 40 и 66, обслуживающих и район Певческого поля, в некоторые даты по вечерам автобусы обычной вместимости будут заменены сочлененными автобусами.

Речь о следующих датах: 9 июня в Таллинне пройдет концерт Джастина Тимберлейкf, с 3 по 6 июля - Праздник песни и танца (5 и 6 июля максимальное количество трамваев будет выставлено на маршруты №№ 1 и 3 с конечной остановкой в Кадриорге, а также будут отправлены дополнительные автобусы на линии, соединяющие Пирита и центр города, именно для обслуживания участников Певческого праздника), 24 июля - концерт AC/DC, с 30 июля по 2 августа - фестиваль Õllesummer, 8 августа - концерт 50 Cent, 14 августа - концерт Брайана Адамса, 22 августа - выступление Алана Уокера и Стива Аоки, и 23 августа - выступление Дэвида Гетты.

Кроме того, движение ночных автобусов будет уплотнено в ночные часы после событий 4 июля, 5 июля, 6 июля, 1 августа, 2 августа, 8 августа, 22 августа и 23 августа. В эти даты все ночные автобусные рейсы будут отправляться каждые 15 минут с 00:00 до 02:00. После 02:00 движение будет продолжаться по обычному графику выходного дня - автобусы будут отправляться каждые 30 минут до последнего отправления с Балтийского вокзала в 03:30.