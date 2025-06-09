Во-первых, ее непримиримость в борьбе за эстонизацию школ перехода и нежелание признавать факт нарастающих в связи с этим проблем не способны вызвать симпатию. Во-вторых, это имидж железной леди, если можно так выразиться, который только подчеркивает ее несгибаемость и готовность безоглядно переступить через любое препятствие. Весь вид госпожи Каллас как бы всячески подчеркивает: кто не с нами, тот против эстонского государства - не больше и не меньше.

С консерваторами немного сложнее, поскольку их «роман» с центристами на уровне государства потерпел фиаско и повестка, которая предлагается ими сейчас, невнятная. По крайней мере, я не вижу с их стороны идей, которые могли бы получить поддержку у столичных жителей.

Так что, как ни крути, но в сухом остатке мы видим только соцдемов и центристов, как потенциальных избранников среди русскоязычных. Уверен, что и те, и другие будут стараться найти точки соприкосновения интересов представляющих две самые многочисленные национальные группы жителей Таллинна. Точно нащупать эти точки - значит сделать успешную ставку на победу.