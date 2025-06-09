Несмотря на летнюю расслабленность, в Таллинне стартует борьба за голоса на муниципальных выборах. Ключевой вопрос - как проголосуют русскоязычные жители, от которых во многом зависит судьба власти в столице, пишет педагог и публицист Игорь Калакаускас.
Пока центристы сохраняют лояльность к этой аудитории, их конкуренты рискуют проиграть, если не найдут способ перетянуть хотя бы часть русских избирателей. При этом обострение языковых вопросов и неумелая коммуникация власти с горожанами могут усилить протестные настроения. Кто сумеет сыграть на этих противоречиях?
Несмотря на неумолимо приближающееся время летних отпусков и некоторую предотпускную расслабленность электората, в столице начинается процесс охоты за голосами на предстоящих муниципальных выборах. Собственно, подготовка к охоте началась повсеместно, но согласитесь, получить в качестве приза Таллинн - это не совсем одно и то же, что Тарту, Пярну или Нарву: как-никак треть электората проживает именно здесь, здесь вращаются немалые деньги и здесь открываются большие возможности.
Созданная как альтернатива центристскому доминированию, сложившаяся в эстонской столице коалиция не может рассматриваться как крепкий союз - для меня это очевидно. Расклад сил пока не очевиден, и очень многое зависит от того, как проголосуют русские жители Таллинна, настроения которых не вполне понятны. Хотя многое указывает на то, что активные и настойчивые попытки нынешних «держателей столичных акций» изобличить Центристскую партию в преступной деятельности широкого отклика в душе означенной выше целевой группы не находят. Во многом это объясняется тем, что русский избиратель нередко голосует сердцем, и центристы это отлично понимают.
Лишение иностранных граждан права голоса на местных выборах, что лично мне не кажется благоразумным с точки зрения безопасности государства шагом, неизбежно подтолкнет серопаспортников, которым великодушно дарована возможность изъявить свою политическую волю в последний раз, проголосовать протестно. И, если конкуренты центристов не выработают разумную стратегию по перетягиванию хотя бы части русских голосов, они рискуют потерять власть. Именно сейчас правящая коалиция должна задуматься о выстраивании этой стратегии, продумать каждый шаг по коммуникации с населением и четко уловить самые болевые точки.
Пример зашедшей в тупик дискуссии о трамвайной линии в Пельгуранд стал первым звоночком, подтвердившим, что разговаривать с жителями власть не очень-то умеет. Развернувшаяся борьба с русским языком для значительной части жителей Таллинна является, если не болезненной темой, то довольно чувствительной, эти жители совсем не в восторге от этого. И тот же самый переход школ на эстонский язык преподавания хоть и не является решением городского уровня, тем не менее, может в какой-то степени стать катализатором протестных настроений.
Немаловажным аспектом можно считать также и то, что громогласные заявления о непрозрачности управления Таллинном центристами делают персоны, заметной поддержки среди русских таллиннцев не имеющие. Лично я не понимаю, как среднестатистический русский пенсионер Ласнамяэ, с которым не захотели говорить в поликлинике по-русски или внуки которого сейчас вынуждены постигать школьные предметы на государственном языке при острой нехватке педагогов-профессионалов, должен проникнуться большей симпатией к тем, кто сейчас управляет эстонской столицей.
Мне могут возразить, что я намеренно валю все в одну кучу, но тема межнациональных отношений никогда не была для любой власти простой. Даже проклинаемые ныне всеми большевики всегда старались в этом вопросе не впадать в крайности.
Так или иначе, но как минимум двум партиям - реформистам и «Отечеству» - не стоит рассчитывать на урожай русских голосов. Не вижу смысла объяснять, почему. Что касается «Ээсти 200», то здесь много неясности. В партии нет ярких лидеров, если не считать Кристину Каллас, но последняя воспринимается большинством русских скорее негативно по ряду причин.
Во-первых, ее непримиримость в борьбе за эстонизацию школ перехода и нежелание признавать факт нарастающих в связи с этим проблем не способны вызвать симпатию. Во-вторых, это имидж железной леди, если можно так выразиться, который только подчеркивает ее несгибаемость и готовность безоглядно переступить через любое препятствие. Весь вид госпожи Каллас как бы всячески подчеркивает: кто не с нами, тот против эстонского государства - не больше и не меньше.
С консерваторами немного сложнее, поскольку их «роман» с центристами на уровне государства потерпел фиаско и повестка, которая предлагается ими сейчас, невнятная. По крайней мере, я не вижу с их стороны идей, которые могли бы получить поддержку у столичных жителей.
Так что, как ни крути, но в сухом остатке мы видим только соцдемов и центристов, как потенциальных избранников среди русскоязычных. Уверен, что и те, и другие будут стараться найти точки соприкосновения интересов представляющих две самые многочисленные национальные группы жителей Таллинна. Точно нащупать эти точки - значит сделать успешную ставку на победу.
Именно поэтому мне не верится в то, что нас ждут крупные разборки между двумя этими партиями - и это исключительно из страха потерять голоса. Очевидно также и то, что первое место социал-демократам не светит в любом случае и это, в свою очередь, означает, что они не рискнут смачно плюнуть ни в чей колодец, ведь коалиция в итоге может сложиться самая неожиданная.
Недавнее совместное обращение трех партий, в котором они обвиняют реформистов в нарушении достигнутых в коалиции договоренностей, но выражают желание продолжить совместную работу - это и вправду, словесный винегрет, попытка напомнить реформистам, что их победа на октябрьских выборах в Таллинне отнюдь не очевидна. Если учесть возрастающее недовольство населения Эстонии растущей налоговой нагрузкой, которую связывают, в первую очередь, с деятельностью реформистов, то попытка на уровне столицы дистанцироваться от «белок» имеет простое объяснение.
Лично я уже решил, за кого буду голосовать. Озвучивать решение я не хочу, поскольку не считаю необходимым делиться этой информацией. Интрига предстоящих выборов заключается в том, сможет ли потерявшая власть партия занять первое место. Настоящая борьба за голоса развернется в конце лета и в сентябре, и вопрос в том, за кого отдадут свой голос те, кто пока не определился. В любом случае, схватка предстоит нешуточная.