Парковка на летних мероприятиях: как не получить штраф и уберечь себя от убытков

Руководитель эстонского отделения страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте подчеркнул, что временные парковки, организуемые на летних мероприятиях, становятся местом ДТП значительно чаще, чем обычные стоянки.

«Хотя на таких парковках действуют стандартные правила автострахования, нестандартные и неудобные условия размещения машин повышают вероятность происшествий. К примеру, водитель может случайно наехать на припаркованный автомобиль при движении задним ходом или повредить боковое зеркало другого транспортного средства», - пояснил он.

Что делать, если вы наехали на припаркованный автомобиль?

Кирсисте советует в случае аварии сначала остановить автомобиль и попытаться отыскать владельца пострадавшей машины. Если найти его не удалось, следует оставаться на месте происшествия: «Далее необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить о случившемся. После звонка сделайте фотографии автомобилей и их расположения. Если полиция установит личность владельца поврежденного авто и проинформирует его о происшествии, то ДТП нужно будет официально зафиксировать в электронном виде через приложение avarii.ee».

Кирсисте отметил, что о произошедшем следует обязательно уведомить свою страховую компанию. Он также подчеркнул, что уезжать с места ДТП, не сообщив в полицию, недопустимо: «Такие действия могут привести не только к штрафу, но и к утрате права на выплату по каско, а также к требованиям страховой компании компенсировать понесенный ущерб».

Что делать, если автомобиль был припаркован с нарушениями?

Как отмечает Кирсисте, при ДТП не имеет значения, был ли поврежденный автомобиль припаркован с соблюдением правил: «Даже если машина стояла неправильно, это не дает оснований ее повреждать. Дорожная страховка покрывает ущерб, причиненный третьим лицам, а каско - вред, нанесенный вашему автомобилю. Однако если ваша машина была припаркована с нарушениями, это может отразиться на сумме компенсации или на самом праве ее получить».

Это особенно актуально в ситуациях, когда неправильная парковка квалифицируется как серьезная небрежность или несоблюдение правил безопасности. Кроме того, как отметил Кирсисте, за подобные нарушения водитель может получить штраф от фирмы, предоставляющей парковку.