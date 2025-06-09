В Таллинне усилят работу транспорта во время летних мероприятий на Певческом поле

«Летние мероприятия собирают в городском пространстве десятки тысяч человек, и наша цель - сделать так, чтобы участники могли добраться до концертов и вернуться домой удобно и безопасно. Мы увеличиваем вместимость общественного транспорта именно там, где в этом есть наибольшая необходимость», - отметил вице-мэр Кристьян Ярван.

С учетом имеющихся ресурсов Таллиннского городского транспорта, в вечерние часы на автобусных маршрутах № 5, 8, 40 и 66, обслуживающих район Певческого поля, обычные автобусы будут заменены на сочлененные в следующие дни:

9 июня - концерт Джастина Тимберлейка

3–6 июля - Праздник песни и танца

(для обслуживания участников праздника 5 и 6 июля на трамвайные маршруты № 1 и 3 в сторону Кадриорга будут направлены все свободные трамваи, а в направлении Пирита и центра города - дополнительные автобусы)

24 июля - концерт AC/DC

30 июля - 2 августа - фестиваль Õllesummer

8 августа - концерт 50 Cent

14 августа - концерт Брайана Адамса

22 августа - выступление Alan Walker и Steve Aoki

23 августа - концерт Дэвида Гетта

Кроме того, в ночные часы после мероприятий, проходящих 4, 5 и 6 июля, 1 и 2 августа, 8, 22 и 23 августа, будет уплотнено движение ночных автобусов. В эти даты все ночные маршруты будут отправляться с интервалом в 15 минут в период с 00:00 до 02:00. После 02:00 движение будет продолжаться по обычному расписанию выходных - автобусы будут ходить с интервалом в 30 минут до последнего отправления с Балтийского вокзала в 03:30.