В Таллинне усилят работу транспорта во время летних мероприятий на Певческом поле

Таллинн увеличит пропускную способность общественного транспорта в районе Певческого поля во время летних крупных мероприятий, чтобы обеспечить лучший доступ и более плавное движение после концертов и фестивалей. Кроме того, в выходные дни, когда проходят крупные события, будет введен более плотный график ночных автобусов.
«Летние мероприятия собирают в городском пространстве десятки тысяч человек, и наша цель - сделать так, чтобы участники могли добраться до концертов и вернуться домой удобно и безопасно. Мы увеличиваем вместимость общественного транспорта именно там, где в этом есть наибольшая необходимость», - отметил вице-мэр Кристьян Ярван.
С учетом имеющихся ресурсов Таллиннского городского транспорта, в вечерние часы на автобусных маршрутах № 5, 8, 40 и 66, обслуживающих район Певческого поля, обычные автобусы будут заменены на сочлененные в следующие дни:
- 9 июня - концерт Джастина Тимберлейка
- 3–6 июля - Праздник песни и танца
(для обслуживания участников праздника 5 и 6 июля на трамвайные маршруты № 1 и 3 в сторону Кадриорга будут направлены все свободные трамваи, а в направлении Пирита и центра города - дополнительные автобусы)
- 24 июля - концерт AC/DC
- 30 июля - 2 августа - фестиваль Õllesummer
- 8 августа - концерт 50 Cent
- 14 августа - концерт Брайана Адамса
- 22 августа - выступление Alan Walker и Steve Aoki
- 23 августа - концерт Дэвида Гетта
Кроме того, в ночные часы после мероприятий, проходящих 4, 5 и 6 июля, 1 и 2 августа, 8, 22 и 23 августа, будет уплотнено движение ночных автобусов. В эти даты все ночные маршруты будут отправляться с интервалом в 15 минут в период с 00:00 до 02:00. После 02:00 движение будет продолжаться по обычному расписанию выходных - автобусы будут ходить с интервалом в 30 минут до последнего отправления с Балтийского вокзала в 03:30.
Дополнительная информация о расписаниях, маршрутах и остановках доступна на сайте transport.tallinn.ee.