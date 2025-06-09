Знаменитый боксер пригласил Трампа в Украину: приезжай и поживи в моем доме

Трамп уже много лет известен своей фразой о том, что, став вновь президентом США, он завершит начатую Владимиром Путиным в 2022 году войну всего за одни сутки. Сейчас 78-летний Трамп находится на посту президента уже 140 дней — то есть 3360 часов.

План президента провалился, и вместо этого он обвинил в начале войны украинского лидера Владимира Зеленского.

Теперь Усик выступил с необычной инициативой. В интервью BBC он предложил Трампу приехать на время в Украину, чтобы самому прочувствовать все ужасы войны. Ради этого профессиональный боксер даже готов предоставить свой дом.

«Я рекомендую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и неделю пожить в моем доме. Всего одну неделю. Я предоставлю ему свой дом. Пусть он поживет в Украине и посмотрит, что происходит каждую ночь, когда над моим домом летают бомбы и самолеты. Бомбы, ракеты. Каждую ночь. Этого должно быть достаточно», – сказал Усик.

В феврале много шума наделала словесная перепалка между Зеленским и Трампом, произошедшая в Белом доме, когда в присутствии журналистов и камер они поссорились прямо в Овальном кабинете. По мнению Трампа, Зеленский должен был проявить больше благодарности США за оказанную помощь.