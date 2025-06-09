Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик предложил президенту США Дональду Трампу пожить неделю в своем доме в Украине - чтобы на личном опыте ощутить реальность российских атак.
Трамп уже много лет известен своей фразой о том, что, став вновь президентом США, он завершит начатую Владимиром Путиным в 2022 году войну всего за одни сутки. Сейчас 78-летний Трамп находится на посту президента уже 140 дней — то есть 3360 часов.
План президента провалился, и вместо этого он обвинил в начале войны украинского лидера Владимира Зеленского.
Теперь Усик выступил с необычной инициативой. В интервью BBC он предложил Трампу приехать на время в Украину, чтобы самому прочувствовать все ужасы войны. Ради этого профессиональный боксер даже готов предоставить свой дом.
«Я рекомендую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и неделю пожить в моем доме. Всего одну неделю. Я предоставлю ему свой дом. Пусть он поживет в Украине и посмотрит, что происходит каждую ночь, когда над моим домом летают бомбы и самолеты. Бомбы, ракеты. Каждую ночь. Этого должно быть достаточно», – сказал Усик.
В феврале много шума наделала словесная перепалка между Зеленским и Трампом, произошедшая в Белом доме, когда в присутствии журналистов и камер они поссорились прямо в Овальном кабинете. По мнению Трампа, Зеленский должен был проявить больше благодарности США за оказанную помощь.
А верит ли Усик, что Трамп может изменить свое мнение о войне? «Я не знаю. Может быть, он поймет, а может и нет. В Украине умирают люди. Не только солдаты, но и дети, женщины, бабушки, дедушки. Для меня это тяжело. Это моя страна. Я переживаю за то, что происходит у нас», – ответил Усик.
38-летний Усик провел в профессиональной карьере 23 боя и все выиграл. В августе 2022 года он защитил чемпионский пояс в поединке против Энтони Джошуа и посвятил победу народу Украины. Год спустя Усик одержал победу техническим нокаутом над Даниэлем Дюбуа, а в мае и декабре прошлого года – в титульных боях против Тайсона Фьюри.
Усик - одна из ключевых фигур в мировом спорте, который постоянно прикладывает усилия для прекращения войны на своей родине. Вклад в общее дело, разумеется, вносят и бывшие профессиональные боксеры Виталий и Владимир Кличко.
Следующий раз Усик должен выйти на ринг 19 июля на стадионе Уэмбли, где снова будет защищать все свои чемпионские пояса в тяжелом весе. Это будет реванш с Даниэлем Дюбуа, которого он одолел в 2023 году.