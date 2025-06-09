ФОТО Спасатели несколько часов тушили пожар в частном доме

Сообщение о пожаре в деревне Видрике в волости Отепя, поступило в Центр тревоги в 22:10. Горел одноэтажный деревянный дом.

Спасатели в течение нескольких часов боролись с пожаром. Фото: Lõuna päästekeskus

Выяснилось, что за несколько часов до этого в здании растапливали сауну. По прибытии спасателей открытое пламя наблюдалось в потолке сауны и на чердаке.

Когда пожар был локализован, спасатели продолжили поиски очагов возгорания в конструкциях и провели необходимые для этого демонтажные работы. Пожар был полностью ликвидирован к 00:17.

Пламя наблюдалось в потолке сауны и на чердаке. Фото: Lõuna päästekeskus