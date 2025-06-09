РАЙНЕР САКС Россия может использовать обмен пленных для какой-то масштабной провокации

Учитывая, что российская армия пока не смогла пока провести очень мощную атаку в ответ на украинскую операцию 1 июня, существует риск новых крупных ударов со стороны России. По какой-то причине Россия начала манипулировать вопросом обмена пленными и, похоже, хочет спровоцировать какой-то крупный инцидент, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Российские авиаудары по Украине за последние два дня ограничивались в основном налетами на населенные пункты вблизи линии фронта. В этом районе российская армия обстреливает населенные пункты из различных видов оружия. Комбинированные атаки с использованием беспилотников большой дальности и ракет в глубине украинской территории также продолжались, но в гораздо меньших масштабах.
Чиновники США и президент Украины Зеленский неоднократно предупреждали в своих последних интервью, что Россия может готовить еще одну крупную атаку с использованием ракет и беспилотников на украинские города в ближайшие дни. Сегодня ночью произошла комбинированная атака с использованием беспилотников и ракет, которая была несколько более масштабной, чем в предыдущие дни.
Согласно опубликованной на данный момент информации, основной целью был Киев и его окрестности. Авиаудар по Киеву продолжался несколько часов, также работали средства ПВО, но, согласно опубликованным на данный момент сообщениям, было повреждено только одно офисное здание.
Также поступали сообщения о крылатых ракетах и баллистических ракетах, летящих в сторону Киева. Сообщалось также о перемещениях беспилотников из других районов Украины. Сообщалось и о более масштабной атаке в Ровенской области. По текущей информации, российская армия пыталась нанести удар по аэродрому Дубно двумя ракетами «Кинжал». Похоже, это ответ на потерянный истребитель Су-35.
Учитывая, что российская армия пока не смогла организовать очень мощные атаки в ответ на украинскую атаку, риск новых крупных атак существует. Министерство обороны официально заявило, что ответ на атаку украинских беспилотников был дан, но это просто сняло напряжение с российской армии.
Российские граждане не имеют представления о реальных событиях, и ситуация для них стабилизировалась. Фактически, угроза российских ракетных атак постоянна в любом случае, независимо от контекста, создаваемого в СМИ. Поскольку российская армия не достигла необходимых успехов на фронте, ракетные атаки на украинские города организуются максимально масштабно и часто с конца 2022 года.
Российские коммуникационные технологи в целом могут быть удовлетворены. К настоящему времени удалось создать контекст, в котором каждое движение российских армейских беспилотников, независимо от его масштаба, приписывается к «ответному удару России», а СМИ продолжают жить в ожидании мощных российских авиаударов. Поэтому можно сказать, что потери, понесенные в результате украинских атак, больше не влияют на оценки СМИ в отношении способности России продолжать войну в том же духе.
Россия продолжает настаивать на вопросе военнопленных
На заднем плане продолжается постоянная информационная война. Украина продолжает сообщать новые подробности об атаках беспилотников на российские стратегические бомбардировщики. Россия ответила информационным давлением по вопросу обмена военнопленными и телами погибших солдат. Российские СМИ постоянно манипулируют возможностью того, что обмен не состоится, и обвиняют Украину в невыполнении соглашения.
Как все помнят, в предыдущие годы Россия ни разу публично не инициировала обмен пленными. Несколько политиков в Государственной Думе России публично играли с идеей, что военнопленных из состава российской армии следует считать предателями и т. д.; возвращенные в ходе обмена солдаты не были показаны в СМИ, а в социальных сетях периодически распространялась информация о том, что их немедленно отправляли обратно на фронт, как будто в качестве наказания.
Во время недавних встреч в Стамбуле информационная политика изменилась, и российские официальные лица создали впечатление, что обмен пленными происходит по инициативе России и что Украина должна точно и в срок выполнить все условия обмена.
Похоже, что Россия хочет спровоцировать какой-то крупный инцидент в связи с обменом пленными, чтобы обвинить Украину в срыве процесса прекращения огня.
Об авиаударах
Вчера украинская армия атаковала отдельные объекты в России с помощью беспилотников. Самые крупные взрывы произошли на заводе по производству радиоаппаратуры в районе Чебоксар (Чувашия). На видео, снятом местным жителем, видно, как сбивается большой беспилотник. Подробности пока не разглашаются.
Вчера вечером российская армия атаковала Запорожье с помощью беспилотников.
Ситуация на фронтах
На фронтах темпы наступления российской армии остались неизменными по сравнению с предыдущими днями.
На Курско-Сумско-Белгородском направлении российская армия продолжает наносить очень интенсивные удары в Сумской области. Некоторые украинские блогеры сообщают о расширении зоны вторжения российской армии вдоль границы, но ситуация в целом остается неясной. Единственное, что известно наверняка, так это то, что украинские войска находятся под сильным давлением в приграничных районах Сумской области.
На Харьковском направлении российские части были пассивны.
На Купянском направлении атаки российской армии не очень интенсивны. На Лиманском направлении активность российской армии, как обычно, высокая. Атаки российских частей на Северском направлении также были немного активнее. Существенных изменений по всему фронту нет.
В районе Бахмута продолжаются бои разной интенсивности у Часова Яра. Городские бои продолжаются в Торецке, в целом ситуация там та же.
Активность российских подразделений на Покровском направлении несколько снизилась по сравнению с предыдущими тремя днями, но это по-прежнему самое интенсивное направление наступления российской армии.
Очень большая активность продолжалась юго-западнее Донецка. Министерство обороны России сообщило, что на этом направлении российская армия вышла на территорию Днепропетровской области, однако источники в украинской армии позже опровергли это сообщение. Однако позиции российской армии находятся совсем близко к границе Днепропетровской области. В военном отношении это не имеет значения, но может быть использовано различными способами в пропагандистских целях.
На Южном фронте отдельные менее масштабные атаки российской армии имели место в направлении Гуляйполя и Орехова, а также в районе островов на реке Днепр.