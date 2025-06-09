Российские граждане не имеют представления о реальных событиях, и ситуация для них стабилизировалась. Фактически, угроза российских ракетных атак постоянна в любом случае, независимо от контекста, создаваемого в СМИ. Поскольку российская армия не достигла необходимых успехов на фронте, ракетные атаки на украинские города организуются максимально масштабно и часто с конца 2022 года.

Российские коммуникационные технологи в целом могут быть удовлетворены. К настоящему времени удалось создать контекст, в котором каждое движение российских армейских беспилотников, независимо от его масштаба, приписывается к «ответному удару России», а СМИ продолжают жить в ожидании мощных российских авиаударов. Поэтому можно сказать, что потери, понесенные в результате украинских атак, больше не влияют на оценки СМИ в отношении способности России продолжать войну в том же духе.

Россия продолжает настаивать на вопросе военнопленных

На заднем плане продолжается постоянная информационная война. Украина продолжает сообщать новые подробности об атаках беспилотников на российские стратегические бомбардировщики. Россия ответила информационным давлением по вопросу обмена военнопленными и телами погибших солдат. Российские СМИ постоянно манипулируют возможностью того, что обмен не состоится, и обвиняют Украину в невыполнении соглашения.