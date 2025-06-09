Финал Лиги наций закончился трагедией: в результате падения с трибуны погиб болельщик

УЕФА сообщает, что 8 июня, в ходе матча Лиги наций между Испанией и Португалией, погиб упавший с трибуны болельщик. Он упал со второго яруса в зону для прессы.
Несчастный случай произошел в первом дополнительном тайме, после чего стюарды и полиция оцепили поле.
На послематчевой пресс-конференции соболезнования семье погибшего выразил главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте.
Матч завершился победой Португалии и историческими рекордами Криштиану Роналду.
Являющаяся действующим чемпионом Европы Португалия первой в истории дважды выиграла Лигу наций, которая проводится с сезона-2018/19. Португалия является победителем первого розыгрыша. Также турнир выигрывали сборные Франции (2021) и Испании (2023).