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Финал Лиги наций закончился трагедией: в результате падения с трибуны погиб болельщик

В ходе матча Лиги наций между Испанией и Португалией, погиб упавший с трибуны болельщик.

УЕФА сообщает, что 8 июня, в ходе матча Лиги наций между Испанией и Португалией, погиб упавший с трибуны болельщик. Он упал со второго яруса в зону для прессы.

Несчастный случай произошел в первом дополнительном тайме, после чего стюарды и полиция оцепили поле.

На послематчевой пресс-конференции соболезнования семье погибшего выразил главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте.

Матч завершился победой Португалии и историческими рекордами Криштиану Роналду.

Являющаяся действующим чемпионом Европы Португалия первой в истории дважды выиграла Лигу наций, которая проводится с сезона-2018/19. Португалия является победителем первого розыгрыша. Также турнир выигрывали сборные Франции (2021) и Испании (2023).

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