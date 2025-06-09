Финал Лиги наций закончился трагедией: в результате падения с трибуны погиб болельщик

В ходе матча Лиги наций между Испанией и Португалией, погиб упавший с трибуны болельщик.

УЕФА сообщает, что 8 июня, в ходе матча Лиги наций между Испанией и Португалией, погиб упавший с трибуны болельщик. Он упал со второго яруса в зону для прессы.