В ДТП пострадали велосипедист и самокатчик

В этот же день в городе Калласте, уезд Тартумаа, 56-летний мужчина на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с автомобилем Ford Focus, который ехал по главной дороге под управлением 44-летнего водителя. Велосипедиста доставили в больницу.