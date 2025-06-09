В ДТП пострадали велосипедист и самокатчик

Вчера ночью в Тарту на пешеходной части моста Сыпрузе 32-летний мужчина не справился с управлением электрическим самокатом Bolt и упал. Пострадавшего доставили в больницу, сообщает Tartu Postimees.
В этот же день в городе Калласте, уезд Тартумаа, 56-летний мужчина на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с автомобилем Ford Focus, который ехал по главной дороге под управлением 44-летнего водителя. Велосипедиста доставили в больницу.
За минувшие сутки по всей Эстонии произошло семь ДТП с пострадавшими, три из которых с участием самокатов. С управления транспортными средствами были отстранены 21 водитель с признаками употребления алкоголя или наркотических веществ.