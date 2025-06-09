ИНТЕРВЬЮ «Это нужно было сделать 30 лет назад»​: Софья Хомякова о знании эстонского, Вадиме Орлове и будущем Ругодива

И штраф был выписан в уголовном порядке, хотя другого фигуранта этого дела наказали административно. Все остальные обвинения сняли, но я, беременная и измотанная, не стала подавать на апелляцию. Мое наказание было несправедливым, но сил бороться тогда уже просто не осталось. Люди, знающие меня, верили и верят в мою честность. Я работала как Папа Карло, налаживала работу трех департаментов: архитектуры, хозяйства, имущества. Было золотое время для Нарвы - финансирование позволяло реализовать идеи. Но в уголовном деле - это была дурацкая, запутанная история, по которой можно было написать целый детектив.

Комментарий председателя комиссии и мэра Нарвы Катри Райк

«Уголовное наказание Хомякова получила десять лет назад, и после этого никаких правовых проблем у нее не было. На комиссии этот вопрос даже не поднимался. К тому же, сейчас у нее начинается испытательный срок, а все процессы сейчас настолько прозрачно, что никаких правонарушений и финансовой коррупции не может быть. В этом смысле Нарва сильно изменилась за последние десять лет.



Мы оценили то, что Хомякова сама из Нарвы. Мы ни в коем случае не против кандидатов из других городов, но Хомякова знает всю нарвскую кухню изнутри».

Напомним, что пятый пункт в статье 35 Закона об организации местных самоуправлений гласит: «Членом руководящего органа фонда или некоммерческого объединения в соответствии с пунктом 9 ст. 2 Закона о финансовом управлении единиц местного самоуправления, не может быть лицо, которое было осуждено за экономическое, профессиональное или имущественное преступление».