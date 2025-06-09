ИНТЕРВЬЮ «Это нужно было сделать 30 лет назад»​: Софья Хомякова о знании эстонского, Вадиме Орлове и будущем Ругодива

После нескольких неудачных конкурсов пост директора «Ругодива» официально заняла 47-летняя Софья Хомякова. Личность в городе известная, с внушительным административным и управленческим опытом, Хомякова переходит в сферу культуры из муниципального фонда Narva Linna Arendus, которым руководила с 2013 года. За годы ее работы фонд занимался развитием таких ключевых городских объектов, как пляжное здание на Липовой ямке (Йоаорг) и спортивно-оздоровительный центр на Ореховой горке (Äkkeküla).
Кандидатура Хомяковой вызвала интерес не только из-за ее профессионального багажа, но и по причине личной и политической истории. В прошлом она занимала пост вице-мэра Нарвы, отвечала за городское хозяйство и имущество. Но в 2011 году была привлечена к уголовной ответственности за давление на сотрудников: суд признал ее виновной в подстрекательстве подчиненного к преступлению - снижению штрафа для предпринимателя.
Хомякова отрицала злой умысел, но суд назначил ей денежный штраф в размере 800 евро. Карьера в госслужбе на этом для нее закончилась. Сама Хомякова называет этот эпизод запутанным и политически окрашенным.
Конкурсная комиссия отметила, что Хомякова предложила четкое видение развития «Ругодива»: от обновления структуры кружков до усиления театральной деятельности. Особый акцент она делает на двуязычии: дом культуры должен работать как на русском, так и на эстонском языках.
- Страшно было оставлять работу в Narva Linna Arendus? Вами и вашей командой была проделана большая работа…
- Не то чтобы страшно, но я проработала там 12 лет. За это время, действительно, работа была проделана колоссальная и пройден большой путь - например, еще 15 лет назад на Ореховой горке в Аккекюла не было ничего, кроме свалок. Теперь же это - популярная локация, с развлечениями для детей и взрослых, с памп-треком, биатлонным стадионом, гриль-площадками и многим другим. Там проходят открытые уроки, детские и городские мероприятия. Наш памп-трек - один из лучших, потому что его делали настоящие специалисты. Есть возможности для использования всесезонного тюбинга и многое другое - а главное, что это все активно используется и местными жителями, и туристами из других городов!
Проходимость Ореховой горки - минимум 1,5 тысячи человек в день, установленные SA Eesti Terviserajad датчики это подтверждают. Люди идут на прогулку, на спорт, с колясками, на роликах, с палками для ходьбы. Мы добавили качели, слэклайн, зиплайн для взрослых, чтобы инфраструктуру могли использовать не только дети. Строится новое здание на Ореховой горке, софинансирование свыше миллиона евро, от партнеров - Министерства культуры, РТК. Осенью в здании будет предоставлена возможность использовать душевые, раздевалки, кафе, фойе для мероприятий - не только для биатлонистов, но и для всех жителей.
И команда в Narva Linna Arendus, действительно, отличная! Мы всегда были на одной волне, друг у друга на подхвате, и именно нам приходилось решать совершенно разные, но очень насущные вопросы - что-то принести, увезти, разобраться со сработавшей ночью канализацией или затопленными туалетами. Мы работали, и нам были важны результаты. Мне лично важно решать вопросы, а не говорить.
И поскольку работы было очень много, во время первых двух конкурсов на место директора ДК я даже не задумывалась о конкурсе в «Ругодив».
- Вы всегда хотели связать свою жизнь с работой в сфере хозяйства?
- Нет! По образованию я юрист, магистр права. Но вообще я выросла в музыкальной семье, сама была пианисткой, представляла Нарву на конкурсах, занимала первые места, и все понимали, что я пойду по стопам мамы и тети — в музыкальную сферу.
Но случились 90-е, изменилось время, музыкальные школы стали закрываться. И как раз когда я заканчивала школу, отец сказал, что мне стоит пойти и выучиться на юриста. Я - человек послушный, для меня родители - авторитет. Подумала: юрист - значит юрист.
Бакалавра я получила в Нарвском колледже, тогда это был хороший уровень, преподаватели приезжали разные, в том числе из Америки. А потом я поступила в магистратуру «Аудентес» и закончила ее на эстонском языке. Параллельно с учебой я работала в нотариальном бюро Татьяны Бойцовой - это был очень важный и интересный опыт. Когда планка в нотариальном бюро была достигнута, я стала юристом в Департаменте имущества.
А чуть позже вышла уже на управленческий, так скажем, путь. В один прекрасный момент мэр Тармо Таммисте предложил мне работу вице-мэра по вопросам городского хозяйства и имущества. Это было интересное время, потому что многому пришлось учиться - я все знала про имущество, но о хозяйстве - ничего. Поэтому за плечами совершенно разный опыт работы.
- Всех очень беспокоит ваш уровень эстонского, ведь одним из главных требований было наличие С1.
- Я работаю на эстонском языке с 1996 года, очень много - с юридической документацией. Также к C1 приравнено образование, полученное на эстонском языке. Да, может быть, мой язык не совершенен, но я спокойно на нем работаю и за 40 минут собеседования на эту должность смогла это показать.
Конечно, нам всем в Нарве не хватает практики, но, наверное, если погрузить меня в какую-то эстонскую среду, то я спокойно и быстро свободно заговорю. Часто бывает, что на работе в Нарве все равно все переходят сами на русский язык, чтобы было быстрее. Но и с тем, чтобы на эстонском языке решать вопросы или проводить совещания, у меня проблем нет.
- Как сильно эстонский язык нужен будет здесь, в «Ругодиве»?
- Здесь история непростая с эстонским языком, поэтому мы будем его улучшать. Одна из главных моих задач - это предоставить на двух языках, по возможности, представления, мероприятия и, конечно, весь документооборот. По-хорошему, все это надо было сделать еще 30 лет назад. Мы к этому все шли - это понятно. Время все расставит на свои места.
Но все равно для меня это назначение произошло слишком быстро и неожиданно. В понедельник - собеседование, во вторник - известие, что берут, а через несколько дней важно было быть уже на рабочем месте.
- А может, ваше быстрое назначение как-то связано с грядущими выборами? Или просто городу уже хотелось найти человека на должность побыстрее?
- Я думаю, что в любой ситуации, когда она очень долго тянется, это, в первую очередь, стресс для работников. Думаю, и для работников «Ругодива» это был стресс, и всем хотелось спокойствия, определенности и нормальных рабочих отношений.
Я стала учиться проводить мероприятия на Липовой ямке, потому что у меня такой деятельности в работе не было. Когда я работала в управе - да, у меня там было хозяйство. Пришло это с деятельностью развития променада и Липовой ямки, с проведением, организацией и помощью в мероприятиях. И я достигла того уровня, что могу от идеи до конца сделать все сама. То есть и придумать, и напечатать тексты, и поставить мероприятие, провести его в настоящем смысле - быть ведущей. И закончить тем, что сделать обзор и отчитаться за это мероприятие.
- У вас с бывшим директором ДК Еленой Каврус есть кое-что общее - Вадим Орлов. Ей он приходится братом, а вам - бывшим мужем. Не связан ли в этот раз депутат Орлов с тем, что вы заняли место директора «Ругодива»?
- Нет. Нарва - небольшой город. Но конкурентоспособных людей, которые хотят здесь жить, работать, развивать город, делать что-то полезное, к сожалению, очень мало. Многие из них из Нарвы уехали - либо в Таллин, либо в другие города Эстонии, либо вообще из страны. Берут тех, кто подходит. И я не думаю, что Вадим смог бы настолько повлиять на конкурсную комиссию.
- Не будем забывать и о том, что вы были осуждены…
- Это был очень тяжелый период. В 2008 году началось уголовное дело на 30 томов, все смешали в одну кучу. Я на тот момент была не только беременна, но еще и вице-мэром. Обыски в кабинете начались, когда я улетела в отпуск. Ничего не нашли. Единственное обвинение - штраф примерно в 800 евро за якобы оказание давление на чиновника, который сделал предписание предпринимателю, давшему шоколадки для детского конкурса. Сам предприниматель тогда пропал без вести, не мог дать показания.
И штраф был выписан в уголовном порядке, хотя другого фигуранта этого дела наказали административно. Все остальные обвинения сняли, но я, беременная и измотанная, не стала подавать на апелляцию. Мое наказание было несправедливым, но сил бороться тогда уже просто не осталось. Люди, знающие меня, верили и верят в мою честность. Я работала как Папа Карло, налаживала работу трех департаментов: архитектуры, хозяйства, имущества. Было золотое время для Нарвы - финансирование позволяло реализовать идеи. Но в уголовном деле - это была дурацкая, запутанная история, по которой можно было написать целый детектив.
Комментарий председателя комиссии и мэра Нарвы Катри Райк
«Уголовное наказание Хомякова получила десять лет назад, и после этого никаких правовых проблем у нее не было. На комиссии этот вопрос даже не поднимался. К тому же, сейчас у нее начинается испытательный срок, а все процессы сейчас настолько прозрачно, что никаких правонарушений и финансовой коррупции не может быть. В этом смысле Нарва сильно изменилась за последние десять лет.
Мы оценили то, что Хомякова сама из Нарвы. Мы ни в коем случае не против кандидатов из других городов, но Хомякова знает всю нарвскую кухню изнутри».
Напомним, что пятый пункт в статье 35 Закона об организации местных самоуправлений гласит: «Членом руководящего органа фонда или некоммерческого объединения в соответствии с пунктом 9 ст. 2 Закона о финансовом управлении единиц местного самоуправления, не может быть лицо, которое было осуждено за экономическое, профессиональное или имущественное преступление».
- А почему вышли из Центристской партии?
- Политика для меня всегда остается в стороне от работы. Я никогда не использовала работу для агитации, даже во время выборов. Мне кажется, партийная принадлежность изжила себя - люди голосуют за личности, а не за партии. Постоянная борьба и ротация во фракциях Нарвского горсобрания это подтверждает.
- Какие у вас идеи и планы на «Ругодив»? Что для вас в целом - «Ругодив», как вдохнуть в него жизнь?
- «Ругодив» - сердце культуры Нарвы. Нужно просто сделать это место более открытым. Нужно, чтобы люди, особенно творческая молодежь, могли свободно сюда приходить и искать какое-то направление для себя. «Ругодиву» нужна какая-то изюминка. Но, конечно, в рамках законодательной базы. Худрук дома культуры, Эдуард Теэ, за этот год показал, что очень многое можно здесь сделать, если есть желание, если есть связи. И все, что в этот год происходило, нашло отклик у людей.
У ДК, в целом, есть история, есть величественность - деятельность дома культуры не надо создавать с нуля. Все уже создано, и все работает. Здесь надо помочь навести порядок, какие-то детали усовершенствовать, сделать современнее. И я уверена, что у нас вместе это получится!
Софья Хомякова была оправдана в общем порядке по обвинению в торговле влиянием из-за отсутствия состава преступления в ее действиях. Однако по тому же решению суда была признана виновной в административном правонарушении - подстрекательстве к заведомо незаконному решению - и приговорена к штрафу в размере 797 евро и 62 центов.
Суд также обязал Хомякову выплатить принудительный сбор и покрыть расходы по уголовному делу.
Согласно обвинению, в 2006 году Хомякова использовала свое влияние на других городских чиновников, чтобы обеспечить заключение договора аренды местным управлением социальной помощи с компанией, связанной с ее родственником и сожителем, в обмен на согласие принять имущество от этой фирмы.
Кроме того, Хомякова подстрекала своего бывшего подчиненного Валерия Симсона к снижению суммы штрафа, наложенного на юридическое лицо в рамках административного производства.
Вместе с Хомяковой под суд был отдан Валерий Симсон, которого прокуратура обвиняла в заведомо незаконном принятии решения в административном производстве. На заседании 4 января прокурор подал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Симсона из-за отсутствия общественного интереса к разбирательству. Суд прекратил производство в отношении Симсона, обязав его оплатить судебные издержки и 278 евро в государственный бюджет.
На том же заседании прокурор просил признать Софью Хомякову виновной в торговле влиянием и подстрекательстве к заведомо незаконному решению, назначив ей в совокупности четыре месяца условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком. Защита настаивала на ее оправдании по обоим пунктам обвинения.