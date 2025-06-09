Генсек НАТО призывает к многократному увеличению сил ПВО и противоракетной обороны

«Мы видим, как Россия терроризирует Украину с воздуха, поэтому мы укрепляем наш щит в небе», - сказал Рютте сегодня в своей речи в аналитическом центре Chatham House.

«Угроза не исчезнет, ​​даже если война в Украине закончится. Нам нужен качественный скачок в коллективной обороне. У нас должно быть больше сил и возможностей для полной реализации наших планов обороны. Нашим военным также нужны тысячи новых бронемашин и танков и миллионы артиллерийских снарядов».

«Чтобы поддерживать надежное сдерживание и оборону, НАТО должно увеличить воздушную и противоракетную оборону на 400 процентов», - также сказал генеральный секретарь в своей речи.

Рютте выступал в Chatham House перед саммитом альянса в Гааге, где президент США Дональд Трамп окажет давление на союзников, чтобы те объявили о резком увеличении их военных бюджетов.

Трамп оказывает давление на страны НАТО, чтобы они увеличили расходы на оборону до пяти процентов от их валового внутреннего продукта. Страны НАТО на данный момент установили целевой показатель расходов на оборону в размере двух процентов от ВВП.