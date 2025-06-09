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НАПОМИНАНИЕ Старые электроприборы и проводка – главные причины бытовых пожаров

Пожар.

Согласно статистике, 36% всех пожаров в Эстонии возникают из-за неисправных электрощитов, проводки или бытовой техники. Для сравнения: на системы отопления приходится 18% возгораний, а на неосторожное курение - 14%.

В 2024 году электричество стало причиной 152 пожаров в жилых зданиях. В результате происшествий, связанных с линиями электропередачи, погибли 2 человека. В быту наибольшую угрозу обычно представляет не поражение током, а пожар, вызванный неисправностями в электросистеме. В прошлом году в таких пожарах погибли 3 человека.

Анализ неисправностей электрических установок за прошлый год показывает, что чаще всего возгорания происходят в местах соединений электропроводки. Особо проблематичными являются соединения старых и новых проводов, особенно когда соединяются алюминиевые и медные провода. Также опасность представляют плохие контакты в электрощитах и розетках.

«Электробезопасность начинается с осведомленности и осторожности каждого человека. Соблюдение требований безопасности, а также простая проверка и уход за системой позволяют предотвратить пожары, вызванные электричеством», - отметила эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет.

Риск также представляют старые электрические приборы, особенно холодильники и другая бытовая техника, которой больше 10 лет. Опасность может исходить и от устройств с аккумуляторами - самокатов, пылесосов, ноутбуков. Особенно если их заряжают в непригодных местах и без присмотра.

Представитель Elektrilevi Андрес Тыннисаар подчеркнул, что неисправные электросистемы могут быть опасны и с их проверкой не стоит затягивать: «Домашние электросистемы находятся в зоне ответственности владельца дома, но мы готовы делиться знаниями и давать советы, в том числе при выборе фирмы для электромонтажных работ».

 

Чтобы избежать проблем с электрикой, специалисты советуют:

  • Обратите внимание на поврежденные провода и розетки, мигающий свет и странные запахи.
  • Следите за исправностью всех домашних электроприборов.
  • Не перегружайте удлинители.
  • Убедитесь, что уличные электроприборы имеют степень защиты IP44 или выше.
  • Перед уходом из дома проверьте, выключены ли плита, плойка, утюг и другие устройства.
  • Следите, чтобы домашние животные не могли перегрызть провода или создать опасность пожара на плите.
  • Проверьте электросистему с помощью специалиста.
  • Будьте осторожны рядом с линиями электропередачи! При использовании подъемника или самосвала избегайте контакта с проводами. Опасно также устанавливать батут или разжигать костер под ЛЭП - риск удара током очень высок.
  • Упавшие на землю провода нельзя трогать - они могут быть под напряжением и смертельно опасны.
  • ЛЭП и трансформаторные подстанции крайне опасны!
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