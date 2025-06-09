НАПОМИНАНИЕ Старые электроприборы и проводка – главные причины бытовых пожаров

В 2024 году электричество стало причиной 152 пожаров в жилых зданиях. В результате происшествий, связанных с линиями электропередачи, погибли 2 человека. В быту наибольшую угрозу обычно представляет не поражение током, а пожар, вызванный неисправностями в электросистеме. В прошлом году в таких пожарах погибли 3 человека.

Анализ неисправностей электрических установок за прошлый год показывает, что чаще всего возгорания происходят в местах соединений электропроводки. Особо проблематичными являются соединения старых и новых проводов, особенно когда соединяются алюминиевые и медные провода. Также опасность представляют плохие контакты в электрощитах и розетках.

«Электробезопасность начинается с осведомленности и осторожности каждого человека. Соблюдение требований безопасности, а также простая проверка и уход за системой позволяют предотвратить пожары, вызванные электричеством», - отметила эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет.

Риск также представляют старые электрические приборы, особенно холодильники и другая бытовая техника, которой больше 10 лет. Опасность может исходить и от устройств с аккумуляторами - самокатов, пылесосов, ноутбуков. Особенно если их заряжают в непригодных местах и без присмотра.

Представитель Elektrilevi Андрес Тыннисаар подчеркнул, что неисправные электросистемы могут быть опасны и с их проверкой не стоит затягивать: «Домашние электросистемы находятся в зоне ответственности владельца дома, но мы готовы делиться знаниями и давать советы, в том числе при выборе фирмы для электромонтажных работ».