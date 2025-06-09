НАПОМИНАНИЕ Старые электроприборы и проводка – главные причины бытовых пожаров

Согласно статистике, 36% всех пожаров в Эстонии возникают из-за неисправных электрощитов, проводки или бытовой техники. Для сравнения: на системы отопления приходится 18% возгораний, а на неосторожное курение - 14%.
В 2024 году электричество стало причиной 152 пожаров в жилых зданиях. В результате происшествий, связанных с линиями электропередачи, погибли 2 человека. В быту наибольшую угрозу обычно представляет не поражение током, а пожар, вызванный неисправностями в электросистеме. В прошлом году в таких пожарах погибли 3 человека.
Анализ неисправностей электрических установок за прошлый год показывает, что чаще всего возгорания происходят в местах соединений электропроводки. Особо проблематичными являются соединения старых и новых проводов, особенно когда соединяются алюминиевые и медные провода. Также опасность представляют плохие контакты в электрощитах и розетках.
«Электробезопасность начинается с осведомленности и осторожности каждого человека. Соблюдение требований безопасности, а также простая проверка и уход за системой позволяют предотвратить пожары, вызванные электричеством», - отметила эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет.
Риск также представляют старые электрические приборы, особенно холодильники и другая бытовая техника, которой больше 10 лет. Опасность может исходить и от устройств с аккумуляторами - самокатов, пылесосов, ноутбуков. Особенно если их заряжают в непригодных местах и без присмотра.
Представитель Elektrilevi Андрес Тыннисаар подчеркнул, что неисправные электросистемы могут быть опасны и с их проверкой не стоит затягивать: «Домашние электросистемы находятся в зоне ответственности владельца дома, но мы готовы делиться знаниями и давать советы, в том числе при выборе фирмы для электромонтажных работ».
Чтобы избежать проблем с электрикой, специалисты советуют:
- Обратите внимание на поврежденные провода и розетки, мигающий свет и странные запахи.
- Следите за исправностью всех домашних электроприборов.
- Не перегружайте удлинители.
- Убедитесь, что уличные электроприборы имеют степень защиты IP44 или выше.
- Перед уходом из дома проверьте, выключены ли плита, плойка, утюг и другие устройства.
- Следите, чтобы домашние животные не могли перегрызть провода или создать опасность пожара на плите.
- Проверьте электросистему с помощью специалиста.
- Будьте осторожны рядом с линиями электропередачи! При использовании подъемника или самосвала избегайте контакта с проводами. Опасно также устанавливать батут или разжигать костер под ЛЭП - риск удара током очень высок.
- Упавшие на землю провода нельзя трогать - они могут быть под напряжением и смертельно опасны.
- ЛЭП и трансформаторные подстанции крайне опасны!