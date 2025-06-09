Разработка системы электронной скорой помощи прекращена

«Принятое решение никоим образом не влияет на повседневную работу скорой помощи и безопасность пациентов. Бригады по-прежнему используют действующее цифровое решение. Однако поскольку существующая система устаревает, цель нового проекта заключалась в создании современной платформы с дополнительными функциями, которые могли бы способствовать развитию службы скорой помощи», - пояснила руководитель отдела развития Кассы здоровья Яарика Ярвисте.

Согласно контракту, новая система должна была быть готова к февралю 2025 года. «Поскольку решение не было завершено к установленному сроку, разработчик предложил ограниченную версию к лету следующего года. Мы тщательно проанализировали предложение и пришли к выводу, что его реализация потребует значительного увеличения бюджета и не в полной мере отвечает потребностям эстонской скорой помощи. Теперь мы, обладая большим опытом, приступаем к поиску нового партнера, чтобы создать решение, соответствующее ожиданиям бригад и лучшее для помощи пациентам», - добавила Ярвисте.