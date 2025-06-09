Разработка системы электронной скорой помощи прекращена

Касса здоровья и ее партнеры по проекту электронной скорой помощи (E-kiirabi) - Telia Eesti AS и Ortivus AB, по взаимному соглашению прекратили разработку новой информационной системы. Продолжение проекта на текущих условиях, по их оценке, не привело бы к ожидаемому результату.
«Принятое решение никоим образом не влияет на повседневную работу скорой помощи и безопасность пациентов. Бригады по-прежнему используют действующее цифровое решение. Однако поскольку существующая система устаревает, цель нового проекта заключалась в создании современной платформы с дополнительными функциями, которые могли бы способствовать развитию службы скорой помощи», - пояснила руководитель отдела развития Кассы здоровья Яарика Ярвисте.