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Разработка системы электронной скорой помощи прекращена

Скорая помощь. Иллюстративное фото.

Касса здоровья и ее партнеры по проекту электронной скорой помощи (E-kiirabi) - Telia Eesti AS и Ortivus AB, по взаимному соглашению прекратили разработку новой информационной системы. Продолжение проекта на текущих условиях, по их оценке, не привело бы к ожидаемому результату.

«Принятое решение никоим образом не влияет на повседневную работу скорой помощи и безопасность пациентов. Бригады по-прежнему используют действующее цифровое решение. Однако поскольку существующая система устаревает, цель нового проекта заключалась в создании современной платформы с дополнительными функциями, которые могли бы способствовать развитию службы скорой помощи», - пояснила руководитель отдела развития Кассы здоровья Яарика Ярвисте.

Согласно контракту, новая система должна была быть готова к февралю 2025 года. «Поскольку решение не было завершено к установленному сроку, разработчик предложил ограниченную версию к лету следующего года. Мы тщательно проанализировали предложение и пришли к выводу, что его реализация потребует значительного увеличения бюджета и не в полной мере отвечает потребностям эстонской скорой помощи. Теперь мы, обладая большим опытом, приступаем к поиску нового партнера, чтобы создать решение, соответствующее ожиданиям бригад и лучшее для помощи пациентам», - добавила Ярвисте.

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