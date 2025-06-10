Какие-то проекты по восстановлению Украины реализуюся в строгом соответствии с планами, а некоторые стопорятся. Магистрант Тартуского университета Владимир Ксенич пишет о том, что сами по себе крупные бюджеты или высокий уровень прозрачности не гарантируют успеха в случае, если не применяются развитые цифровые сервисы.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
Машинное обучение, примененное к 190 детально задокументированным проектам по восстановлению Украины платформы DREAM, показало: а) дробление закупок на мелкие лоты почти десятикратно повышает шансы завершения, б) публикация графиков финансирования добавляет еще около 12 процентных пунктов вероятности успеха, в) рост региональной цифровой зрелости на один порядок дает 5 таких процентных пунктов.
Введение
С начала полномасштабной войны прямые потери инфраструктуры Украины превысили 157 млрд долларов США, а совокупный счет на восстановление - 524 млрд долларов. Чтобы не утонуть в миллионах документов отчетности, правительство запустило цифровую платформу DREAM - «единое окно» для данных о проектах восстановления, бюджетах и контрактах.
Однако даже при единой казне и общем законодательстве часть проектов благополучно завершается, а часть застывает на полпути. В чем различие первых и вторых?
Как данные превращаются в прогнозы
В своей магистерской работе я объединил пять открытых наборов данных - ядро DREAM, аудит наполненности проектов, индексы прозрачности городов (Transparent Cities) и цифрового развития (Digital Index), а также результаты муниципальных опросов IRI.
В результате получилось 190 проектов, по каждому из которых известен исход: «успешно» или «неуспешно». К ним я применил логистическую регрессию и модели машинного обучения.
Факт, подтвержденный всеми машинными моделями: дробление закупок распределяет риски, облегчает аудит и позволяет донору не блокировать весь проект из-за провала одной закупки.
Деньги важны, но не сами по себе
Интуитивно кажется, что главное - побольше средств. Статистика опровергает: увеличение финансирования на 50% без изменения структуры контрактов практически не сдвигает вероятность успеха. Зато публикация поквартального графика финансирования (часто забываемая мелочь) дает 12 процентных пунктов вероятности успеха, даже если сумма скромная. Информация, которой можно оперировать в реальном времени, ценнее самого бюджета.
Именно поэтому в регионах с высоким индексом проникновения цифровых сервисов частота успешных проектов растет, тогда как «голая» открытость иногда дает обратный эффект.
Когда данные работают
Цифровая зрелость региона уже сама по себе повышает шансы успеха примерно на 5 процентных пунктов. Причина - не только широкополосный интернет, но и «безбумажные» процессы: электронные подписи и автоматическое извлечение данных.
Кроме того, проекты, где подрядчики выкладывали фотоотчеты, «финишировали» втрое чаще. Казалось бы: фото ведь ничего не строит. Но это снижает асимметрию информации и дисциплинирует исполнителя ровно так же, как внезапная проверка технадзора.
Ключевой тезис: деньги работают лишь тогда, когда разбиты на управляемые лоты и сопровождаются цифровой отчетностью.
Выводы
Успешность реализации проектов по восстановлению зависит от многих факторов, но ощутимое повышение успешности реализации таких проектов произойдет при:
а) дроблении лотов - законодательство уже дает возможность объявлять микроконтракты, что должно стать правилом, а не исключением.
б) привязке траншей к графику платежей в DREAM - без расписанного плана денежных потоков дальнейшее финансирование замораживается.
в) инвестициях в электронные сервисы, а не только в «открытые данные» - иначе одна лишь прозрачность дискредитирует саму идею подотчетности.
Добавление фотоотчетов - дешевый, но мощный инструмент. Их отсутствие должно сигнализировать о возможных проблемах еще до аудита. Если связать эти три рычага, средняя вероятность успешного завершения подскакивает примерно с 50 на 50 до семи проектов из десяти.