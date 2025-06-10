Деньги важны, но не сами по себе

Интуитивно кажется, что главное - побольше средств. Статистика опровергает: увеличение финансирования на 50% без изменения структуры контрактов практически не сдвигает вероятность успеха. Зато публикация поквартального графика финансирования (часто забываемая мелочь) дает 12 процентных пунктов вероятности успеха, даже если сумма скромная. Информация, которой можно оперировать в реальном времени, ценнее самого бюджета.

Именно поэтому в регионах с высоким индексом проникновения цифровых сервисов частота успешных проектов растет, тогда как «голая» открытость иногда дает обратный эффект.

Когда данные работают

Цифровая зрелость региона уже сама по себе повышает шансы успеха примерно на 5 процентных пунктов. Причина - не только широкополосный интернет, но и «безбумажные» процессы: электронные подписи и автоматическое извлечение данных.

Кроме того, проекты, где подрядчики выкладывали фотоотчеты, «финишировали» втрое чаще. Казалось бы: фото ведь ничего не строит. Но это снижает асимметрию информации и дисциплинирует исполнителя ровно так же, как внезапная проверка технадзора.

Ключевой тезис: деньги работают лишь тогда, когда разбиты на управляемые лоты и сопровождаются цифровой отчетностью.

Восстановленный многоквартирный дом. Фото: facebook.com/DREAMUkraineDigital

Выводы

Успешность реализации проектов по восстановлению зависит от многих факторов, но ощутимое повышение успешности реализации таких проектов произойдет при:

а) дроблении лотов - законодательство уже дает возможность объявлять микроконтракты, что должно стать правилом, а не исключением.

б) привязке траншей к графику платежей в DREAM - без расписанного плана денежных потоков дальнейшее финансирование замораживается.

в) инвестициях в электронные сервисы, а не только в «открытые данные» - иначе одна лишь прозрачность дискредитирует саму идею подотчетности.