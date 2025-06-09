Левандовски выдвинул ультиматум: главный тренер должен уйти!

36-летний нападающий Barcelona забил за национальную команду 85 голов в 158 матчах, однако его нет в составе Польши на текущие отборочные матчи чемпионата мира.

Из-за чего?

В воскресенье Польский футбольный союз сообщил, что Михал Проберж лично проинформировал Роберта Левандовски о том, что он больше не будет капитаном сборной — эту честь теперь получит полузащитник Inter из Милана Петр Зелински.

После этого решения Левандовски и выдвинул свой ультиматум в соцсетях. «Учитывая сложившиеся обстоятельства и утраченное доверие к тренеру, я решил отказаться от выступлений за национальную сборную Польши на тот период, пока он занимает свой пост. Надеюсь, что у меня еще будет шанс играть для лучших болельщиков в мире», - написал Левандовски вчера вечером в своем Instagram story.

Польский футбольный союз сообщил, что Михал Проберж примет участие в пресс-конференции в понедельник перед отборочным матчем чемпионата мира против Финляндии во вторник, а вместе с ним выступит и 31-летний Петр Зелински.

52-летний Проберж возглавил сборную Польши в сентябре 2023 года, однако его команда заняла последнее место в группе на финальном турнире Евро-2024 и стала первой сборной, для которой чемпионат закончился.

Отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года Польша начала успешно - команда одержала две победы в двух матчах. Нидерланды, которые провели пока только одну встречу, занимают третье место после победы.