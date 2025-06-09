Исследование: цены на жилье в Таллинне должны быть на треть ниже

Согласно исследованию о доступной жилищной политике Таллинна, проведенному учеными Тартуского университета и Эстонской академии художеств, цены на жилье в столице должны быть на треть ниже, чтобы быть доступными для людей.
В настоящее время в Таллинне лишь около 20% квартир продаются по доступной цене, а треть арендного жилья предлагается по приемлемой арендной плате. Жилищные расходы чрезмерно нагружают 14% горожан - это примерно 32 000 семей, у которых на оплату жилья уходит более 40% ежемесячного дохода. Особенно уязвимы в этой ситуации семьи с низким доходом - почти каждая третья из них сталкивается с подобной финансовой нагрузкой.
Согласно исследованию, большая часть доступного жилья сосредоточена в районах Ласнамяэ и Мустамяэ, что ограничивает возможности для выбора жилья нужной площади и стоимости. Дефицит доступного жилья со временем снижает общую привлекательность и конкурентоспособность города. При этом сами районы отличаются однотипной застройкой, а обновление городской среды продвигается там медленно.
Жилищные условия нередко не отвечают потребностям семей и ожиданиям молодежи. Высокие траты на жилье и экономическая нестабильность затрудняют проведение ремонтов и модернизацию жилой среды. Жилье, построенное с участием города покрывает лишь небольшую часть спроса и в основном сосредоточено в упомянутых районах.
Особенно сложная ситуация у арендаторов с низким доходом, снимающих жилье по рыночной цене - большинство из них сталкивается с серьезной финансовой нагрузкой. При этом новые проекты и отремонтированные дома в центре города зачастую недоступны даже для семей со средним доходом. Молодые люди, находящиеся на этапе создания семьи, всё чаще вынуждены переезжать за пределы столицы в поисках более просторного жилья или оставаться в ограниченных условиях, что может откладывать решение о создании семьи.
Руководитель рабочей группы исследования, доцент Тартуского университета Аннели Кэррик подчеркнула, что одной из главных мер со стороны города должна стать активная земельная политика.
«Город не должен распродавать свои земли, а, напротив, должен грамотно ими распоряжаться. Во многих европейских странах муниципалитеты снова начинают выкупать землю, чтобы в сотрудничестве с частными застройщиками строить более доступное жилье. Такой подход также помогает сдерживать резкие колебания цен», - отметила Кэррик.
Предложенный в рамках исследования план развития справедливой жилищной системы строится на четырех ключевых опорах: стратегическом планировании и мониторинге, активной земельной политике, прочном сотрудничестве между государством и бизнесом, а также применении различных моделей финансирования.
Для успешной реализации этих мер необходимо учитывать особенности каждого района - текущее состояние жилого фонда, уровень доступности жилья - и направлять развитие так, чтобы обеспечить территориальный баланс. Помимо строительства новых домов, важно уделить внимание ремонту уже существующего жилья и обновлению жилой среды.