Исследование: цены на жилье в Таллинне должны быть на треть ниже

В настоящее время в Таллинне лишь около 20% квартир продаются по доступной цене, а треть арендного жилья предлагается по приемлемой арендной плате. Жилищные расходы чрезмерно нагружают 14% горожан - это примерно 32 000 семей, у которых на оплату жилья уходит более 40% ежемесячного дохода. Особенно уязвимы в этой ситуации семьи с низким доходом - почти каждая третья из них сталкивается с подобной финансовой нагрузкой.

Согласно исследованию, большая часть доступного жилья сосредоточена в районах Ласнамяэ и Мустамяэ, что ограничивает возможности для выбора жилья нужной площади и стоимости. Дефицит доступного жилья со временем снижает общую привлекательность и конкурентоспособность города. При этом сами районы отличаются однотипной застройкой, а обновление городской среды продвигается там медленно.

Жилищные условия нередко не отвечают потребностям семей и ожиданиям молодежи. Высокие траты на жилье и экономическая нестабильность затрудняют проведение ремонтов и модернизацию жилой среды. Жилье, построенное с участием города покрывает лишь небольшую часть спроса и в основном сосредоточено в упомянутых районах.