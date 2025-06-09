Пятеро молодых людей задержаны за серию мошенничеств на сумму в полмиллиона евро

Сотрудники отдела по расследованию тяжких преступлений Пыхьяской префектуры в конце апреля задержали пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, которых подозревают в вымогательстве денег. Мошенники нанесли ущерб почти на 500 000 евро в результате 40 преступлений.