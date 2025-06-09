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Пятеро молодых людей задержаны за серию мошенничеств на сумму в полмиллиона евро

Мошенники с помощью разных схем ежегодно выманивают у жителей Эстонии гигантскую сумму. Иллюстративное фото.

Сотрудники отдела по расследованию тяжких преступлений Пыхьяской префектуры в конце апреля задержали пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, которых подозревают в вымогательстве денег. Мошенники нанесли ущерб почти на 500 000 евро в результате 40 преступлений.

По словам руководителя отдела по расследованию тяжких преступлений Пыхьяской префектуры Элари Хаугас, по собранной в ходе следствия информации, в деле участвовали пятеро молодых людей, некоторые из которых на момент совершения преступлений были несовершеннолетними.

Молодые люди действовали по всей Эстонии начиная с сентября прошлого года. «По подозрению, мошенники играли роль курьеров: они перевозили наличные деньги и банковские карты, а также снимали деньги в банкоматах», - пояснил Хаугас.

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