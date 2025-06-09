Недобросовестных владельцев собак смогут наказывать штрафами

По словам Кальюлайда, важным аргументом в пользу законопроекта стало нападение собаки в деревне Пяри в Вильяндимаа, где собака напала на беременную женщину. «Очень надеюсь, что с этим законопроектом удастся двигаться вперед быстрее и необходимые изменения вскоре будут приняты. Недавний случай в Вильяндимаа, где жертвой собаки стала беременная женщина – еще одно подтверждение того, что необходимы более действенные меры против тех, чьи собаки держат целые сообщества в страхе», - заявил Кальюлайд.

Он добавил: «Часто беда предсказуема, соседи неоднократно обращаются в самоуправление или полицию, но безрезультатно. Люди продолжают получать травмы в результате нападений собак».

Законопроект Кальюлайда и Марана дает местным самоуправлениям право наказывать и штрафовать тех, кто позволяет своим собакам бесконтрольно разгуливать по улицам. «Самоуправления получат четкие и однозначные полномочия действовать превентивно и решительно, при необходимости вплоть до применения штрафа в размере до 6400 евро», - отметил Кальюлайд.

Законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу 12 февраля, но после смены правительства его рассмотрение приостановили.

Инициаторы законопроекта подготовили изменения в Закон об организации местного самоуправления в сотрудничестве с чиновниками Министерства регионального развития и сельского хозяйства. Перед этим была проведена тщательная подготовка.

На сегодняшний день ни у полиции, ни у самоуправлений нет достаточных полномочий, чтобы заранее воздействовать на владельцев собак, которые систематически нарушают правила. Предлагаемое депутатами решение предоставит местным властям возможность более эффективно заниматься теми владельцами, чьи собаки представляют угрозу и внушают страх окружающим.