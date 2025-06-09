Поток абитуриентов в прикладной колледж резко вырос

Интерес к обучению в Тартуском прикладном колледже (VOCO) в этом году был особенно велик. Всего было подано более 3000 заявлений, из них 2359 - на базе основного образования. Ранее такого количества заявок не фиксировалось. Для сравнения, в прошлом году поступило 1656 заявлений, то есть число поступающих увеличилось почти на 42% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Tartu Postimees.
Текущий поток заявок совпал с началом новой эпохи в профессиональном образовании: с 2025 года стартует реформа, позволяющая за четыре года в профессиональном колледже получить одновременно среднее образование и профессию.