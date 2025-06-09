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Поток абитуриентов в прикладной колледж резко вырос

Перевод: Анна-Мария Оуэртани
Директор Тартуского прикладного колледжа Райни Йыкс сообщил, что колледж увеличил количество мест на программы прикладного среднего образования на 15% по сравнению с прошлым учебным годом.

Интерес к обучению в Тартуском прикладном колледже (VOCO) в этом году был особенно велик. Всего было подано более 3000 заявлений, из них 2359 - на базе основного образования. Ранее такого количества заявок не фиксировалось. Для сравнения, в прошлом году поступило 1656 заявлений, то есть число поступающих увеличилось почти на 42% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Tartu Postimees

Текущий поток заявок совпал с началом новой эпохи в профессиональном образовании: с 2025 года стартует реформа, позволяющая за четыре года в профессиональном колледже получить одновременно среднее образование и профессию.

Эта образовательная модель предлагает молодежи академически равнозначную, но более практическую альтернативу традиционной гимназии. Если в прошлом году VOCO впервые запустил четырехлетнюю программу по устойчивым технологиям, то в этом году добавились еще пять новых программ. Самой востребованной из них стали услуги красоты и здоровья, где на одно место претендовали пять человек.

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