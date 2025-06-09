На самом деле соглашение между двумя странами заключалось при участии силовых структур и после длительной подготовки.

Несмотря на утверждения обратного, подписанию договора предшествовала всесторонняя предварительная оценка, обсуждения и переговоры с участием всех заинтересованных сторон. Силовые структуры Эстонии находились за столом переговоров, а также ознакомились с реальной ситуацией в Швеции. Оценки рисков, сделанные спецслужбами, отражены в пояснительной записке к законопроекту, а решения по их минимизации – в тексте договора. Эстония не примет ни одного заключенного, причастного к преступным группировкам, радикализированного, террориста или иного опасного для общества. Иностранные заключенные никак не будут пересекаться с эстонскими: последних переведут в Вырускую и Таллиннскую тюрьмы. Каждое решение о принятии заключённого принимается совместно с КаПо. Тартуская тюрьма – современное, безопасное учреждение камерного типа с небольшими отделениями. Заключённые не помещаются в большие залы и не перемещаются группами – такова архитектура современной тюрьмы. Эстонская пенитенциарная система соответствует высочайшим международным стандартам, а Тартуская тюрьма – одна из самых современных в мире. Ни одному заключённому не удавалось сбежать из этой закрытой тюрьмы в Эстонии.

На самом деле все вопросы безопасности предусмотрены договором, хотя высказывались опасения обратного.

Действительно, абсолютную безопасность невозможно гарантировать ни в тюрьме, ни, например, на дороге или на школьном уроке химии – но риски всегда должны быть минимизированы. В новом соглашении, составленном совместно с КаПо и Департаментом полиции и погранохраны, для всех выявленных рисков предусмотрены решения. Прописан перечень исключений: в Эстонию не привозят заключенных, причастных к бандам, террористов, радикалов, опасных, нуждающихся в особом надзоре. Примутся только заключенные, которым предварительно проведена медицинская экспертиза.

Исключены тяжелые психические расстройства, зависимости и серьезные заболевания. Даже после этого Эстония не обязана принимать всех предложенных заключенных – если кто-то позже окажется неподходящим для страны, его немедленно отправят обратно в Швецию. Находясь в Эстонии, иностранные заключённые будут полностью изолированы: они останутся в закрытой зоне, а эстонских заключенных переведут в другие тюрьмы. Иностранцы не попадут ни в открытые тюрьмы, ни на выезды, ни на городские прогулки, и их вернут в Швецию до завершения срока.

На самом деле в Эстонию приедет очень мало посетителей, хотя утверждалось, что сюда хлынут толпы, которые потом еще и останутся жить в стране.

Во-первых, всех посетителей проходит фоновую проверку, а сама тюрьма полностью регулирует порядок, время и форму посещений. Во-вторых, в эстонских тюрьмах используются видеовстречи, что уменьшает даже число обычных очных встреч родных внутри самой страны. В-третьих, из Швеции не направляют в Эстонию заключенных с тесными семейными связями на месте – сюда попадут те, у кого их нет или чьи родные живут за пределами Швеции. В-четвертых, быть посетителем тюрьмы никак не дает никаких дополнительных преимуществ для проживания в Эстонии.

Пятый факт подтверждается практикой: и в Эстонии, и в Швеции родственники из третьих стран приезжают в тюрьму посещать заключенных крайне редко, если вообще приезжают. Например, за последние пять лет количество посещений боснийских и сербских международных военных преступников из числа бывших президентов и чиновников в Тартуской тюрьме составило в среднем 1,3 визита в год. Очевидно, что уровень посещений среди заключённых с более низким социально-экономическим статусом будет ещё ниже. Наконец, международная практика не подтверждает реализацию угроз безопасности: Норвегия, Нидерланды и Бельгия используют систему аренды тюремных мест и никогда не сталкивались с инцидентами, угрожавшими безопасности таких стран. Сотрудники местных сообществ, напротив, отмечают положительный эффект благодаря созданию новых рабочих мест.

На самом деле подготовка к заключению договора проходила открыто, несмотря на отдельные обвинения в сокрытии информации или даже внезапности решений.

С 2023 года, когда Эстония приступила к первым консультациям, государство вело открытое и прозрачное общение и с партнёрами, и с прессой, и с обществом. На публичном уровне вопросы аренды тюрем (по примеру скандинавских стран) освещались министром юстиции Леа Данильсон-Ярг 23 февраля 2023 года в интервью ERR. Бывший начальник тюремной службы Прийт Кама еще до пандемии рассказывал о переговорах с Данией о принятии 100 заключенных в Эстонию в качестве примера развития сотрудничества в регионе. Мое первое интервью на эту тему вышло 25 августа 2024 года в новостях ERR – 288 дней назад. Уже тогда была раскрыта сумма сделки – от 30 миллионов евро, а также все ключевые условия. Подготовка соглашения регулярно освещалась в СМИ, а тему тщательно рассматривала и парламентская комиссия по правовым вопросам.

На самом деле договор выгоден Эстонии как в экономическом плане, так и с точки зрения имиджа, вопреки утверждениям обратного.

Сегодня содержание одного заключенного обходится эстонскому государству в 3200 евро в месяц, по соглашению же выплачивается 8500 евро на человека ежемесячно (и эта сумма увеличивается за счет индексации по сроку контракта). Расходы Швеции ещё выше: к основной сумме добавляются транспортные и логистические издержки, зарплата сотрудникам, приезжающим работать в Тарту, и прочее. Такая структура позволяет полностью покрыть все затраты Эстонии, связанные с тюремным содержанием, с большим запасом и с учётом рисков.

Если Тартуская тюрьма будет заполнена по контракту (600 заключённых), годовой платёж составит 61,2 млн евро, и с учётом индексации к 2030 году достигнет 70,2 млн (всего – около 330 млн евро). Минимальный гарантированный платеж (даже при меньшем числе заключённых, но не менее 300) – это 30,6 млн евро в год авансом. Это обеспечивает полное отсутствие дополнительных трат со стороны эстонских налогоплательщиков. Тюремные работники Тарту будут приносить в бюджет страны около 5 млн евро в год, а городская казна пополнится примерно на полмиллиона евро – плюс прочие поступления от налогов и сборов. Предыдущие международные тюремные аренды, например, в Нидерландах или Косово, не ухудшили репутацию арендодателя.

Международная пресса о соглашении с Эстонией подчёркивает высокий уровень безопасности, современность системы и низкий уровень преступности, что делает нашу страну привлекательной для туристов. Союзники признают достойную работу Эстонии в сфере содержания военных преступников из Боснии и Сербии в Тартуской тюрьме.

Несмотря на утверждения обратного, Косово не заключило более выгодный договор, чем Эстония.

На деле Дания на 2025–2035 годы арендует у Косово 300 мест за 15 млн евро в год, при этом в тюрьме действует датское право. Разовые расходы на подготовку – еще 5 млн евро. Если дополнительно будут достигнуты договоренности, в проекте будут участвовать и частные компании для реализации «зеленого курса».

На самом деле договор приносит выгоду внутренней безопасности Эстонии, а не вред.

Сейчас государство вынуждено ежегодно тратить 12 млн евро на полупустой тюремный комплекс - эти расходы аренда покроет полностью, а сэкономленные средства пойдут на развитие внутренней безопасности. Согласно соглашению, через год в Тартуской тюрьме будет работать 400 специалистов, прошедших специальную подготовку по линии внутренней безопасности, - заработную плату им обеспечат шведские налогоплательщики. Эти сотрудники внесут прямой вклад в безопасность Южной Эстонии.

Мест для эстонских заключенных хватит даже с учетом иностранцев.

В резерве у Эстонии остается пустующее арестное здание на 100 мест в Вируской тюрьме, подведомственное МВД. По контракту предусматривается возможность срочного возвращения шведских заключенных в случае необходимости. Из 933 мест в Тарту арендуется 600, то есть 400 камер. В Вируской и Таллиннской тюрьмах сейчас свободно более 600 мест. Таким образом, даже в случае кризиса остаётся достаточно резервов.

Сравнения с российскими политическими тюрьмами, принудительным трудом и неуважением к правам человека полностью неуместны.

Речь идет о совершенно несравнимых вещах. Эстония и Швеция занимают лидирующие позиции в мире по политическим свободам (см. UN Human Development Index, Freedom in the World, Liberal Democracy Index, CIRI Human Rights Data Project).

В ответ на редакционную статью Delfi подтверждаю: договор подготовлен полностью на условиях Эстонии, за одним исключением - разрешение на использование некурительного никотина в тюрьме. Мы сами хозяева на своей земле и останемся таковыми. В тюрьме действует эстонское право, рабочих мест хватает местным, и все заключенные тщательно отбираются по нашим критериям и договорной цене. При этом все мы надеемся, что преступность в Эстонии останется низкой, и нам не потребуется увеличивать количество тюремных мест для своих сограждан.