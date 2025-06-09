МНЕНИЕ Украина нанесла Путину удар по самому уязвимому месту: по его самоуверенности

А у Путина не осталось ничего, кроме как делать то же самое. Его атаки были мощными, но не новыми, к такому масштабу Украина уже привыкла за последние три года.

Россия при этом не демонстрирует ни такой точности, ни такой символической силы, чтобы ее удары имели вес. Например, уничтожение штаб-квартиры Службы безопасности Украины, организатора операции «Паутина», могло бы стать сильным посланием от Путина, но Россия оказалась неспособной к этому, хотя и пыталась.

Возможности заканчиваются

Вместо этого Путин все больше выглядит не только как жестокий, но и как загнанный в угол зверь, которому не хватает ресурсов, чтобы сдержать Украину: страну, которая становится все более способной наносить удары вглубь российской территории с помощью диверсий, дронов и ракет.

Это не значит, что Россия проигрывает. Ее армия продолжает медленное и кровопролитное наступление, а на севере Украины, под Сумами, открыт новый фронт, российские войска уже всего в 24 километрах от города. Также, по сообщениям, российская разведка активизировала усилия по устранению высокопоставленных офицеров СБУ.

Но все это напоминает о том, насколько исход войны может определяться не только на поле боя, но и в умах лидеров. А тщеславие Путина зачастую дает Украине скрытое преимущество.