МНЕНИЕ Украина нанесла Путину удар по самому уязвимому месту: по его самоуверенности

- Украинцы побеждают Россию в ее собственной игре.
- Москва не может адекватно ответить на украинские атаки с помощью дронов.
- Путин оказался в ловушке.
Лидеру России не может понравиться, что его перехитрил якобы более слабый противник, поэтому есть основания задаться вопросом: какую форму в конечном итоге может принять его месть, пишет историк и русист Марк Галеотти.
Широкомасштабная атака с применением дронов и ракет по Киеву в ночь на четверг, возможно, стала неизбежной реакцией на беспрецедентный удар дронами по российской стратегической авиации, получивший название «Паутина». Однако после того, как украинцы выиграли у Владимира Путина в его же игре, эта атака только подчеркнула его слабость и отсутствие выбора, а не силу.
Сохранять хладнокровие
Хотя радикальные националисты требовали немедленной и жестокой мести за операцию «Паутина», более здравомыслящие комментаторы осторожно советовали Москве не позволять Киеву диктовать стратегию и размышляли о том, какой ответ действительно имел бы смысл.
Несмотря на распространение видео в социальных сетях, российские СМИ поначалу приуменьшали значение операции и представляли ее как провал. Некоторые источники, близкие к властям, подчеркивали, что не считают немедленный ответ ни разумным, ни необходимым.
Когда украинские силы в августе прошлого года вошли в Курскую область, Путин повел себя сдержанно и не поддался на провокацию, сосредоточившись на продвижении в Донбассе. Сейчас снова кажется, что наилучшей реакцией было бы не позволить Киеву вывести его из равновесия.
Но на этот раз создается впечатление, что Путин воспринял восторженные отклики Запада на операцию «Паутина» как личное оскорбление. Возможно, он хотел не выглядеть слабым перед Дональдом Трампом. Если он, как утверждает пост в соцсетях бывшего президента США, действительно сказал, что обязан ответить, значит, решение уже было принято.
Все та же история
В результате в ночь на четверг по Украине был нанесен массированный удар: 407 дронов, шесть баллистических ракет и 39 других ракет. Погибли по меньшей мере три человека, 49 получили ранения, в одном из районов Киева вспыхнул пожар, повреждены линии электропередачи.
Однако на фоне впечатляющей результативности операции «Паутина» эта атака лишь продемонстрировала ограничения, сковывающие Путина. Это был даже не самый масштабный воздушный удар России по Украине за все время. Несмотря на разрушения, удар не достиг и близко той стратегической значимости, которую имел рейд украинцев несколькими днями ранее.
Как отметил один из британских военных, сотрудничающий с украинцами: «Киев обменял уничтожение части стратегической авиации России и унижение Путина на одну ночь страданий».
Утренний удар в субботу по Харькову - второму по величине городу Украины, в результате которого погибли три человека и более 20 получили ранения, а также последовавшая через несколько часов атака, унесшая еще одну жизнь, не изменили общей картины.
Дубина против кинжала
Эта война часто напоминает схватку дубины с кинжалом. Украинская атака отличалась максимальной точностью: были уничтожены или повреждены несколько стратегических бомбардировщиков (по данным Киева - 41, по оценке США - около 20), причем удары были направлены в уязвимые участки самолетов для максимального эффекта.
Операция была не только эффективной, но и изобретательной, и это вызвало восхищение во всем мире и вынудило Россию ужесточить меры безопасности в сфере грузоперевозок. Поскольку дроны были доставлены к целям на грузовиках, теперь российская полиция по всей стране останавливает такие машины, создавая заторы как для гражданских, так и для военных поставок.
А у Путина не осталось ничего, кроме как делать то же самое. Его атаки были мощными, но не новыми, к такому масштабу Украина уже привыкла за последние три года.
Россия при этом не демонстрирует ни такой точности, ни такой символической силы, чтобы ее удары имели вес. Например, уничтожение штаб-квартиры Службы безопасности Украины, организатора операции «Паутина», могло бы стать сильным посланием от Путина, но Россия оказалась неспособной к этому, хотя и пыталась.
Возможности заканчиваются
Вместо этого Путин все больше выглядит не только как жестокий, но и как загнанный в угол зверь, которому не хватает ресурсов, чтобы сдержать Украину: страну, которая становится все более способной наносить удары вглубь российской территории с помощью диверсий, дронов и ракет.
Это не значит, что Россия проигрывает. Ее армия продолжает медленное и кровопролитное наступление, а на севере Украины, под Сумами, открыт новый фронт, российские войска уже всего в 24 километрах от города. Также, по сообщениям, российская разведка активизировала усилия по устранению высокопоставленных офицеров СБУ.
Но все это напоминает о том, насколько исход войны может определяться не только на поле боя, но и в умах лидеров. А тщеславие Путина зачастую дает Украине скрытое преимущество.
Возможно, Россия и готовит какую-то более изощренную месть, однако пока она не показала, что способна на нечто большее. Желание Путина выглядеть суровым вынудило его потратить значительные запасы ракет и дронов на показательный удар, который лишь подорвал утверждения российской пропаганды о «ничтожности» украинской операции.
Украинцы играют лучше, чем сам Путин
Особенно интересен идущий параллельно разведывательный конфликт. Российские агенты, способные устранять перебежчиков на Западе и поджигать торговые центры, в Украине оказываются куда менее эффективными.
В то же время украинская разведка успешно устраняет российских генералов и пропагандистов, а также даже символически наносит удары по Кремлю, используя дроны, запущенные с территории России. Операция «Паутина» планировалась 18 месяцев и, судя по всему, российская разведка не имела о ней никакой информации.
При Путине Россия часто брала на себя роль геополитического партизана, противопоставляя себя более богатому и сильному Западу. Москва умела находить слабые места у противников, от дезинформации и кибератак до саботажа и подрывной деятельности.
Но теперь украинцы превзошли Путина в его собственной игре, ведя гибридную войну куда эффективнее. Похоже, у Путина в ответ осталась лишь дубинка. Это не значит, что он не может победить. Но теперь он сам чувствует, каково это - быть жертвой асимметричной войны.
Марк Галеотти - автор книги «Forged in War: A Military History of Russia from its Beginnings to Today», изданной Osprey/Bloomsbury.