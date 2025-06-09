Америка сдает позиции? Эстонский экспорт ищет новых торговых партнеров

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина, анализируя данные по внешней торговле за апрель, констатирует, что экспорт товаров эстонского происхождения в США вырос в годовом сравнении, однако значимость США как нашего торгового партнера постепенно сокращается.
«В апреле рост экспорта Эстонии заметно замедлился – вместе с реэкспортом он увеличился в годовом сравнении на три процента, а экспорт товаров эстонского происхождения – на два процента. Поскольку экспортные цены выросли более чем на три процента, по предварительным данным, объём экспорта товаров эстонского происхождения в апреле сократился. В то же время в текущих ценах экспорт товаров вырос в этом году в среднем на восемь процентов, а в апреле был на 16 процентов выше, чем в конце прошлого года», – отмечает Тыну Мертсина в пресс-релизе.
Как указывает экономист, больше всего рост экспорта товаров эстонского происхождения в апреле замедлился из-за снижения объемов экспорт минеральных масел, которые по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 58 процентов. Причём основная часть этого сокращения пришлась на Сингапур.
«Хотя экспортная цена минеральных масел в последние месяцы резко упала, объёмы экспорта этой продукции уменьшились даже без учёта изменений цен. В то же время экспорт минеральных масел всегда был довольно нестабильным», – продолжает Мертсина.
Наиболее успешными направлениями роста внешней торговли стали экспорт изделий из дерева, сборных строений и молока. По странам экспорт больше всего увеличился в Норвегию, а сильнее всего снизился в Сингапур.
Экспорт сократился также в Финляндию и Швецию. Если на спад экспорта в Сингапур наиболее сильно повлияли уже упомянутые минеральные масла, то в случае Норвегии рост обеспечили электротехника и сборные строения.
«Ожидания промышленных предприятий Эстонии относительно экспортных заказов на ближайшие месяцы ухудшились в апреле, однако они всё ещё значительно более оптимистичны по сравнению со средними показателями прошлого года. Доля промышленных компаний, для которых спрос ограничивает бизнес, хотя и снизилась с пика, пришедшегося на конец 2023 года, всё ещё превышает долгосрочное среднее значение. Несмотря на то, что объёмы экспорта товаров с середины 2023 года однозначно пошли вверх и в этом году экспорт растёт, промышленные предприятия по-прежнему весьма критично оценивают свою конкурентоспособность на зарубежных рынках», – рассуждает Мертсина.
«Экспорт товаров эстонского происхождения в США действительно вырос в годовом выражении, но медленнее, чем в прошлом году. В октябре прошлого года экспорт мобильных устройств в США достиг своего пика, после чего начал быстро снижаться. Если тогда мобильные устройства составляли 58 процентов экспорта в США, то в апреле текущего года – лишь семь процентов. Таким образом, в апреле из Эстонии в США было отправлено мобильных устройств на 41 миллион евро, или на 93 процента меньше, чем в октябре прошлого года», – делится подробностями эксперт.
Значение США снижается
Если в прошлом году США с долей чуть более пяти процентов были шестым по величине торговым партнером Эстонии, то к апрелю нынешнего года эта доля снизилась примерно до четырех процентов, и США переместились на девятое место.
При этом, по словам экономиста, стоит учитывать, что уже 11 апреля США временно отменили «взаимные» таможенные пошлины коммуникационное оборудование, введённые в начале месяца.
«Доля экспорта товаров в США в структуре внутреннего валового продукта (ВВП) Эстонии невелика – в прошлом году она составляла лишь полтора процента, а доля всей внутренней цепочки поставок, ориентированной на рынок США, составила менее четырех процентов от созданной в стране общей добавленной стоимости. Влияние таможенных пошлин на Эстонию зависит от того, насколько масштабными они станут в США и как на это отреагирует Европейский союз. Эстония тесно интегрирована в цепочки поставок единого европейского рынка, поэтому если наши торговые и бизнес-партнеры окажутся под ударом, это затронет и Эстонию», – констатирует Тыну Мертсина.
По его словам, ослабление доллара США по отношению к евро делает номинированные в долларах товары и услуги для нас более доступными по цене, но ухудшает ценовую конкурентоспособность экспорта в евро. Однако это касается лишь некоторых секторов эстонской экономики.
«Если рассматривать все трансграничные платежи из Эстонии и в Эстонию, доля евро составляет около 97 процентов, а доля доллара – менее двух процентов. Также стоит отметить, что доллар ослабел к евро только чуть ниже среднего уровня за последние десять лет, но по-прежнему сильнее евро по сравнению со средним уровнем за двадцать лет», – поясняет Мертсина.
Несмотря на торгово-политическую напряжённость, экономика стран еврозоны, куда экспортируется более половины товаров из Эстонии, по оценке эксперта, держится достаточно стабильно.
«С второй половины прошлого года ситуация даже постепенно улучшалась. Однако рост всё равно остаётся слабым и ниже долгосрочного среднего уровня. Кроме того, за этим стоят отдельные единовременные факторы. Также есть риск, что повышение таможенных пошлин может начать сильнее сдерживать рост экономики еврозоны во второй половине года. Вместе с тем поддержку экономическому росту еврозоны должны всё больше оказывать более низкие цены на энергоносители, более мягкая денежная политика с понижением процентных ставок и в следующем году – больший бюджетный стимул», – прогнозирует Тыну Мертсина.