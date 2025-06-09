Америка сдает позиции? Эстонский экспорт ищет новых торговых партнеров

«Доля экспорта товаров в США в структуре внутреннего валового продукта (ВВП) Эстонии невелика – в прошлом году она составляла лишь полтора процента, а доля всей внутренней цепочки поставок, ориентированной на рынок США, составила менее четырех процентов от созданной в стране общей добавленной стоимости. Влияние таможенных пошлин на Эстонию зависит от того, насколько масштабными они станут в США и как на это отреагирует Европейский союз. Эстония тесно интегрирована в цепочки поставок единого европейского рынка, поэтому если наши торговые и бизнес-партнеры окажутся под ударом, это затронет и Эстонию», – констатирует Тыну Мертсина.

По его словам, ослабление доллара США по отношению к евро делает номинированные в долларах товары и услуги для нас более доступными по цене, но ухудшает ценовую конкурентоспособность экспорта в евро. Однако это касается лишь некоторых секторов эстонской экономики.

«Если рассматривать все трансграничные платежи из Эстонии и в Эстонию, доля евро составляет около 97 процентов, а доля доллара – менее двух процентов. Также стоит отметить, что доллар ослабел к евро только чуть ниже среднего уровня за последние десять лет, но по-прежнему сильнее евро по сравнению со средним уровнем за двадцать лет», – поясняет Мертсина.

Несмотря на торгово-политическую напряжённость, экономика стран еврозоны, куда экспортируется более половины товаров из Эстонии, по оценке эксперта, держится достаточно стабильно.